Uomini e Donne Over Milena Parisi chi è: età Instagram

Una bella donna dal carattere deciso che ha messo le strette l’ambitissimo calciatore Mario Verona: Milena di Uomini e Donne Over è già attenzionata dagli sponsor. Di cognome Parisi, la dama ramata è l’unica che ha resistito tra le tante arrivate per uscire dal programma con il catanese 33enne. La data di nascita completa di Milena del Trono Over è 20 ottobre 1986, ha 38 anni d’età e il suo segno zodiacale è quello della Bilancia. Nonostante all’apparenza sembri il contrario la Parisi ha 5 anni in più di Mario Verona (che è del segno della Vergine). Di origini siciliane, la dama è nata e vive ancora oggi a Catania, stessa terra natia del calciatore che corteggia, dove ha un lavoro incentrato sulla moda. Ha un negozio di abbigliamento in franchising della nota stilista Elisabetta Franchi. Inoltre la 38enne siciliana è anche modella e dá consigli per gli acquisti per khloe femme. Il profilo Instagram di Milena di Uomini e Donne Over è @milena_parisi20 dove posta molti scatti inerenti alla sua professione. La Parisi che corteggia Mario il calciatore al Trono Over si è sposata giovanissima, ha un ex marito, due figli un maschietto, Leonardo, e una femminuccia, di 12 e 14 anni. Tra le passioni della dama dai capelli ramati e il fisico formoso il nuoto e i viaggi. La catanese, inoltre, è molto legata alla sua famiglia in particolare alla sua nonna a cui su Fb non sono mancate emozionanti dediche.

Uomini e Donne Over Milena Parisi sul Trono

All’orizzonte non sembra ci possa essere margine per una storia fuori da Uomini e Donne Over per Milena e Mario Verona. Calciatore e modella sembrano troppo distanti, con troppe incomprensioni e due caratteri difficili da riconciliare. Sui social gira un’idea interessante: Milena Parisi sul Trono come Ida il prossimo anno. La 38enne siciliana è molto apprezzata per la sua schiettezza e potrebbe fare un bel percorso. In pole per la sedia rossa, se dovesse lasciarsi con Alessandro Vicinanza, resta sempre Roberta di Padua e, se anche lui dovesse rompere con la nuova compagna, Riccardo Guarnieri.