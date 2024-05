Bridgerton 3 in streaming teme Atlas di Jlo: i numeri Netflix

Il possibile record era nell’aria considerando l’attesa e soprattutto i riscontri social di Bridgerton 3 prima e dopo l’arrivo su Netflix. C’è chi si chiedeva se ci fosse ancora spazio per il Duca e chi invece voleva sapere quale coppia sarebbe stata al centro della trama. L’uscita della Parte 1 della Stagione 3 di Bridgerton ha scatenato un’ondata di entusiasmo senza precedenti, mantenendo saldamente il primo posto nella lista delle serie TV più viste in Inghilterra per la seconda settimana consecutiva. Con ben 25,3 milioni di visualizzazioni, la serie di Shonda Rhimes continua a conquistare il pubblico con le sue storie d’amore ambientate nell’Inghilterra della Reggenza. Il Ton, ovvero l’alta società londinese rappresentata nella serie, sembra insaziabile, portando anche le precedenti stagioni di Bridgerton nelle prime posizioni: la Stagione 1 al secondo posto con 6,4 milioni di visualizzazioni e la Stagione 2 al quarto con 5,3 milioni di visualizzazioni. Inoltre, Queen Charlotte: A Bridgerton Story si è piazzata all’ottavo posto con 3,1 milioni di visualizzazioni. La pazienza è una virtù, come ricorda Lady Whistledown nei suoi Society Papers, e i fan di Bridgerton dovranno esercitarla fino al 13 giugno, data di uscita della seconda parte della terza stagione, che promette di mantenere la serie come il diamante della stagione televisiva. In Italia Bridgerton domina la classifica occupando tutte e tre posizioni nelle serie tv più viste su Netflix in queste settimane, al settimo rispunta anche Queen Charlotte segno che il successo è mondiale. Non è solo Bridgerton a dominare le classifiche Netflix. Jennifer Lopez, con il suo nuovo film Atlas, ha debuttato in cima alla classifica dei film più visti in Inghilterra con 28,2 milioni di visualizzazioni. Questo thriller fantascientifico, che vede la partecipazione di Simu Liu e Sterling K. Brown, è entrato nella Top 10 di ben 93 Paesi. In Italia è al primo posto in classifica dalla sua uscita e le recensioni di critica e pubblico hanno scatenato un passaparola davvero notevole. La campagna promozionale di Atlas ha lasciato il segno ovunque, dalla Sfera di Las Vegas al cielo notturno di Los Angeles, dimostrando che il potere di J.Lo non conosce confini. I fan sembrano aver accolto con entusiasmo questa nuova avventura cinematografica, e la promessa è chiara: “J.Lo, non ti lasceremo mai”.

Le altre serie e film Netflix che hanno catturato l’attenzione

La serie Baby Reindeer di Richard Gadd continua a essere un successo nella classifica delle serie TV anche grazie all’intervista rilasciata dalla donna che ha ispirato il personaggio della stalker, stesso discorso per Il caso Asunta (ne abbiamo parlato). Le serie coreane continuano a mantenere una forte presenza questa volta con The 8 Show che si piazza al quarto posto in Italia dopo aver toccato anche la prima posizione per una settimana. Ottimo anche il riscontro di Thank You, Next alla sua prima stagione e che regge benissimo a distanza di tempo fluttuando in Italia tra le prime posizioni senza mai abbandonare la top 10. Nel mondo del cinema è Disturbia a tallonare la leadership di Atlas mentre Mother of the Bride, con Brooke Shields, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove e Chad Michael Murray, si è posizionata al sesto posto dopo aver toccato per tre settimane la prima posizione. La commedia romantica In Good Hands 2 (Turchia), La signora Harris va a Parigi, Il Buio nell’anima e Quasi orfano con Riccardo Scamarcio riempino la top 10 Netflix che viene chiusa da due film della serie L’Era Glaciale, In rotta di collisione e L’alba dei dinosauri.