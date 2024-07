Miss Merkel trama e cast: cosa c’entra Angela Merkel

Vi ricordate Angela Merkel, la nota e Cancelliera tedesca tra il 2005 e il 2021, una delle più conosciute persone della politica internazionale degli ultimi anni? Preratevi a vederla in una veste del tutto insolta, nei prossimi giorni in tv. Venerdì 12 luglio debutta infatti su Rai 2 in prima serata Miss Merkel, una serie tedesca creata da David Safier incentrata proprio sul personaggio della nota politica amburghese.

La particolarità di Miss Merkel? Che in questa serie – andata già in onda in Germania sulla rete RTL con due episodi da 90 minuti ciascuno – Angela Merkel è una detective. Proprio così: l’ex Cancelliera tedesca, ormai ritiratasi dalla politica assieme al marito Joachim Sauer, trascorre un’esistenza troppo monotona, e decide così di dedicarsi a tempo perso alla risoluzione di casi misteriosi. Il compito spetterebbe in realtà all’ispettore Hannemann, che è però pigro e non particolarmente arguto nel suo mestiere. Chi meglio della donna che ha guidato la Germania per 16 anni può dunque mantenere la pace e assicurare i criminali alla giustizia?

Miss Merkel riprende lo stile di serie poliziesche atipiche come La Signora in Giallo e Miss Marple (a cui si ispira chiaramente nel titolo). La serie tedesca ha riscosso un grande successo in patria, dopo che già i libri da cui è tratta erano stati dei romanzi best seller. L’autore dei libri è lo scrittore David Safier, che compare anche come ideatore di Miss Merkel e che era già stato l’autore della serie tedesca dei primi anni Duemila Lolle. Safier ha scritto due romanzi con Angela Merkel protagonista: Miss Merkel e l’omicidio nel castello (2021) e Miss Merkel e l’omicidio al cimitero (2022), entrambi tradotti anche in italiano. I due episodi della serie, che andranno in onda il 12 e il 19 luglio su Rai 2, sono tratti da questi romanzi.

Miss Merkel chi è l’attrice che fa Angela Merkel

Nei panni di Angela Merkel c’è la nota attrice tedesca Katharina Thalbach (La scelta di Sophie, Ruby Red, Deadline: squadra anticrimine), mentre nei panni del marito Joachim Sauer – che nella realtà è uno scienziato abbastanza conosciuto in Germania – c’è l’attore Thorsten Merten (Babylon Berlin). Tim Kalkhof è Mike, la guardia del corpo dell’ex Cancelliera, che chiaramente disapprova il suo nuovo pericoloso hobby. Sascha Nathan interpreta Hannemann, il buffo ispettore della polizia locale a cui Miss Merkel deciderà di sostituirsi, e Susanne Bredehöft recita nella parte del medico legale Radzinski, che a differenza di Hannemann si rivelerà una valida alleata della protagonista.