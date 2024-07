Joachim Sauer cosa fa oggi il marito di Angela Merkel

La vita privata di Angela Merkel, ex Cancelliera della Germania, è ritornata in auge grazie a Miss Merkel, serie televisiva in onda sulla Rai. La trama è davvero particolare perché racconta di come la Merkel, ormai ritirata dalla vita politica, si annoia e si improvvisa detective per risolvere dei casi criminali. Il tutto è nato nel 2021 da un’idea dello scrittore David Safier, che ha lanciato due romanzi gialli su questo tema, poi divenuti la base per gli episodi di Miss Merkel.

Ovviamente, nei panni dell’ex Cancelliera tedesca c’è un’attrice protagonista molto nota in Germania, Katharina Thalbach, che i critici hanno già ampiamente promosso per la sua interpretazione. Ma nella serie, accanto alla protagonista, c’è ovviamente anche suo marito Joachim Sauer, interpretato dall’attore Thorsten Merten. Classe 1963, Merten è noto per lavorato in molte produzioni in Germania, soprattutto in tv, come ad esempio la serie Babylon Berlin, trasmessa in Italia da Sky, e Il Grifone, miniserie in 6 episodi disponibile su Amazon Prime Video. Ha inoltre recitato nel film del 2002 Catastrofi d’amore, diretto da Andreas Dresen.

Thorsten Merten interpreta appunto il personaggio di Joachim Sauer, che è effettivamente il vero marito di Angela Merkel, e in Germania è pure lui piuttosto noto, anche se non come la moglie. I due si sono sposati il 30 dicembre 1998, anche se in precedenza Angela Merkel aveva avuto già un altro marito (Ulrich Merkel, da cui ha preso il cognome, che era studente di fisica come lei), da cui si era separata nel 1981, dopo quattro anni di matrimonio. Joachim Sauer è un noto scienziato tedesco: nato nel 1949, è laureato in Chimica e ha ottenuto vari riconoscimenti internazionali per la sua carriera accademica, tra cui uno anche in Italia (è infatti Membro straniero dell’Accademia delle Scienze di Torino).

Joachim Sauer marito Angela Merkel nella realtà

Come la sua futura moglie Angela Merkel, Joachim Sauer è nato e cresciuto in Germania Est, studiando sia a Berlino Est che poi a Praga. In seguito alla riunificazione tedesca, negli anni Novanta ha lavorato a lungo negli Stati Uniti, nella città di San Diego in California, pur continuando ad avere collaborazioni in Germania. Attraverso il suo lavoro ha appunto conosciuto Angela Merkel, all’epoca già impegnato in politica. Prima di sposarla, Sauer aveva già avuto una moglie, pure lei chimica, da cui aveva avuto due figli ma da cui si era anche separato nel 1985. Lui e Angela Merkel non hanno avuto figli insieme, e raramente sono comparsi assieme in occasioni ufficiali. Joachim Sauer è sempre stato una persona molto riservata, ha trascorso la sua vita lontano dai media e si è sempre rifiutato di rilasciare dichiarazioni o interviste non inerenti alla sua attività scientifica.