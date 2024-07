Miss Merkel è davvero Angela Merkel oggi? Geni

Angela Merkel approda in tv. Sì, non si tratta di un caso di omonimia: stiamo davvero parlando dell’ex Cancelliera tedesca oggi investigatrice, al potere in Germania tra il 2005 e il 2021, nonché una delle figure politiche più influenti degli ultimi vent’anni. È lei la protagonista della mini serie tv trasmessa su Rai 2 in due puntate: Miss Merkel reduce da un grande successo in Germania. La trama della serie tedesca con protagonista la Cancelliera più famosa della storia recente è sorprendente e spiazzante. Dopo essersi ritirata dalla vita politica nel 2021, Angela Merkel ha scoperto che la tranquilla vita della pensionata l’annoia e così decide inaspettatamente di dedicarsi a risolvere dei misteriosi casi di omicidio con l’aiuto del marito. Un incrocio tra La signora in giallo e Miss Marple, tratto dai due romanzi da David Safier nel 2021 e nel 2022, già tradotti in Italia e divenuti dei veri e propri cult in Germania. Ovviamente, l’attrice protagonista che interpreta Angela Merkel in Miss Merkel non è davvero l’ex Cancelliera tedesca: si tratta infatti di Katharina Thalbach. Sia David Safier che i make up artist a lavoro per la fiction tedesca sono davvero dei geni. Un po’ di trucco e ottime doti interpretative sono bastate all’attrice nata nell’allora Berlino Est per assumere le sembianze di Angela Merkel e spaccare con l’incredibile somiglianza. Anche perché l’ormai ex politica amburghese e la sua alter ego hanno anche la stessa età: sono tutte e due nate nel 1954, per cui hanno 70 anni (Thalbach li ha già compiuti, Merkel li compirà in questi giorni, il 17 luglio). Prima di Miss Merkel, Katharina Thalbach ha avuto grande successo al cinema, lavorando per importanti registi tedeschi e internazionali. Ha recitato in Il secondo risveglio di Christa Klages (1978) di Margarethe Von Trotta, Il tamburo di latta (1979) di Volker Schlondorff, La scelta di Sophie (1982) di Alan J. Pakula, e Napoli-Berlino, un taxi nella notte (1987) di Mika Kaurismaki. Figlia del regista teatrale Benno Besson e dell’attrice Sabine Thalbach, l’attrice che non è la vera Angela Merkel in Miss Merkel ma la interpreta solamente è stata la compagna del regista e scrittore Thomas Brasch, con cui ha lavorato in film come Engel aus Eisen (1981) e Ritorno a Berlino (1988). La coppia ha avuto una figlia, l’attrice Anna Thalbach (La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler; La banda Baader Meinhof; A Dangerous Method). Oltre a recitare al cinema, da un po’ di anni la protagonista di Miss Merkel lavora anche in televisione: Deadline: squadra anticrimine (2007-2010), Pitch Perfect: Bumper in Berlino (2022) e Das Signal: Segreti dalla spazio (2024) sono alcuni dei suoi lavori più noti. Peraltro, Katharine Thalbach aveva già interpretato Angela Merkel nel film tv del 2013 Der Minister.

Miss Merkel cosa fa oggi Angela Merkel

Cosa fa oggi Angela Merkel non è difficile da rintracciare. Vive a Berlino con suo marito e gode della vita serena della pensionata. Spesso a giugno e a settembre è possibile trovarla a Ischia Terme dove è sempre andata in vacanza. L’ex politica a cui si ispira l’irriverente Miss Merkel è davvero stufa però della vita senza lavoro. Si vocifera che la Cancelliera desideri tornare a insegnare all’Università. Sempre secondo fonti non ufficiali Angela Merkel prende di pensione una cifra che si aggira intorno ai 15mila euro mensili.