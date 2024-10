Mike Bongiorno serie tv attori e cast completo: giallo Berlusconi

Dopo una lunga attesa, forse anche un po’ estenuante per i fan, su Raiuno è stata trasmessa la fiction “Mike”. Il titolo non lascia spazio a dubbi nemmeno ai meno amanti del genere: la miniserie è dedicata interamente alla vita e alla carriera di Mike Bongiorno. Il presentatore che ha inaugurato di fatto il tubo catodico è morto l’8 settembre 2009, fatale un infarto che ha causato il suo decesso alla veneranda età di 85 anni. Il cast completo della fiction di Raiuno dedicata a Mike Bongiorno non poteva che essere ricco di grandi attori che hanno avuto il compito di essere all’altezza di Mike personaggio e di Mike uomo. La trama della miniserie con Claudio Gioè ricalca infatti l’infanzia negli Stati Uniti del futuro presentatore di Rischiatutto, il suo periodo nei campi di concentramento durante la sua Seconda Guerra Mondiale e la sua attività di partigiano. La seconda fase della serie Mike vede invece al centro della trama della fiction la carriera televisiva di Bongiorno. Come tutti sanno, è stato il primo presentatore televisivo che ha partecipato alla nascita di un mass media che ancora oggi dura nel tempo. Inoltre, la miniserie su Rai1 sottolinea l’importanza dei quiz show come Rischiatutto e Lascia o raddoppia?. All’epoca furono un vero e proprio fenomeno sociale. Tra gli attori principali della fiction Mike di Rai1, dedicata alla vita di Mike Bongiorno, ci sono Claudio Gioè, che interpreta nel cast il presentatore nella seconda fase della sua vita, mentre Elia Nuzzolo è Mike da giovane. Valentina Romani è l’attrice che veste i panni di Daniela Zuccoli.

La novità nel cast della fiction Rai su Mike Bongiorno, tratta dalla sua autobiografia e diretta dal regista Giuseppe Bonito, è nella presenza dei genitori del presentatore di Rischiatutto. L’attore Tomas Arana è Philip Bongiorno, padre di Mike, Clotilde Sabatino è Enrica Carello mamma del protagonista. La coppia appare in diversi ricordi del teleasta che si racconta in una lunga intervista, dando vita al racconto che anima la trama della miniserie. Nel cast secondario troviamo gli attori Massimo De Lorenzo nei panni di Gino Cavallero, Augusto Fornari in quelli di Carlo Fuscagni. Paolo Pierobon è invece Sebastiano Sampieri, personaggio inventato per migliorare la narrazione televisiva, mentre da segnalare c’è una fugace apparizione dell’attrice Sandra Ceccarelli. Il curriculum e la filmografia degli attori della fiction Rai “Mike” è di grande caratura. Claudio Gioè, che interpreta Mike Bongiorno adulto, è un attore siciliano noto per il ruolo di Totò Riina ne Il capo dei capi, nonché volto protagonista in Squadra Antimafia e Màkari. Al cinema ha lavorato con registi come Marco Bellocchio (Il traditore) e Paolo Sorrentino (Il divo).

Mike Bongiorno serie TV cast completo

Giovane attore italiano, Elia Nuzzolo, alias l’attore che fa Mike Bongiorno da giovane, è noto per il ruolo in Jams e per aver interpretato Max Pezzali da giovane nella serie dedicata agli 883. Valentina Romani (Daniela Zuccoli nella mini serie) è sulla cresta dell’onda per il ruolo di Nadiza in Mare Fuori e ha partecipato a diverse fiction di successo come Un bacio e La porta rossa con Lino Guanciale. Sebastiano Sampieri è un personaggio immaginario, un giornalista che intervista Mike Bongiorno nel corso della serie.

Paolo Pierobon che interpreta questo giornalista è un attore di teatro e cinema italiano noto per aver interpretato Silvio Berlusconi nella serie Sky “1993”. Ha recitato anche in Squadra antimafia e Padrenostro. Philip Bongiorno, padre di Mike è una figura complessa, segnata dalla crisi economica del 1929 che lo porta a separarsi dalla moglie. Tomas Arana, che interpreta il papà del presentatore di Rischiatutto, è un attore statunitense di origini italiane, noto per ruoli in film internazionali come Il gladiatore, The Dark Knight Rises e Guardians of the Galaxy. Clotilde Sabatino, che fa la mamma di Mike nella fiction Rai, ha fatto Scomparsa e La squadra. Massimo De Lorenzo (Gino Cavallero, uno dei collaboratori del volto di “Lascia o Raddoppia?”) è un attore che ha lavorato in Boris e Lo chiamavano Jeeg Robot. A chiudere il cast di attori della fiction su Mike Bongiorno Augusto Fornari. Presta il volto al collega Carlo Fuscagni che fa fatto il film La prima volta di mia figlia e per i ruoli in fiction come Boris.

Mike Bongiorno serie tv: cast senza Mediaset

C’è una piccola amarezza che ha colpito i fan della fiction di Rai 1 “Mike”. La miniserie in due puntate è dichiaratamente nata per dare un ricordo del presentatore di programmi cult nella sua veste privata. Spazio all’infanzia, alla guerra, ai partigiani, poi alla carriera o meglio ad un’autoanalisi della sua carriera. Ci si aspettava un ruolo chiave nel cast della fiction su Mike Bongiorno al personaggio di Silvio Berlusconi. Sarebbe stata l’occasione per dimostrare che si può superare il concetto di concorrenza se si vuole celebrare un presentatore che ha fatto storia della TV anche con programmi Mediaset come La Ruota della Fortuna e Bravo Bravissimo.