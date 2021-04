Recentemente sui social si era scatenato un conflitto tra i due prossimi avversari di ottagono Conor McGregor e Dustin Poirier, con quest’ultimo che aveva accusato l’irlandese di non aver più donato soldi in beneficenza alla sua associazione. McGregor aveva spiegato di aver atteso chiarimenti su come sarebbero stati utilizzati i soldi e Poirier si è in seguito scusato con tutti per aver preso la cosa più sul personale. Lo stesso McGregor alla fine si è reso protagonista di una donazione di beneficenza ma non all’associazione di Poirier, bensì a un’altra associazione che peraltro, in passato, aveva collaborato con il lottatore di MMA.

UFC, Conor McGregor dona 500.000 dollari in beneficenza

McGregor ha infatti donato 500.000 dollari a “Boys & Girls Clubs of Acadiana”, un’associazione no profit che si occupa di ragazzi giovani e del loro futuro. La stessa associazione, attraverso un post su Facebook, ha voluto ringraziare personalmente il fighter ex campione dei pesi leggeri UFC.

“Boys & Girls Clubs of Acadiana ha ricevuto una telefonata inaspettata la scorsa settimana. Conor McGregor ha donato 500.000 dollari al programma di sviluppo giovanile della Louisiana meridionale, in supporto al nostro prossimo campo estivo e anche alle attività sanitarie e ricreative che si stanno attualmente svolgendo nei vari siti in cui l’associazione è presente. Questo è un vero e proprio punto di svolta”, questo il post dell’associazione.

Al momento né Conor McGregor né Dustin Poirier hanno invece rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. I due si affronteranno nel main event di UFC 264 e il vincitore dell’incontro otterrà poi una title shot contro il nuovo campione dei pesi leggeri della promotion. Cioè uno tra l’ex leggenda della Bellator Michael Chandler e Charles Oliveira.

