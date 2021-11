Un professore: cast, trama e puntate

Un professore è una fiction Rai composta da 12 episodi, con protagonista Alessandro Gassmann. Giovedì 18 novembre andranno in onda episodio 3 e 4, dai titoli Kant e Platone.

Scopriamo qualcosa in più sui nuovi episodi di Un professore. La fiction ha come protagonista il professore di filosofia Dante Balestra. Un uomo che approccia l’insegnamento in maniera anticonformista, mirando ad affascinare i propri studenti. È tornato a Roma dopo anni d’assenza, così da occuparsi di suo figlio Simone, dal momento che l’ex moglie sta per trasferirsi a Glasgow. Ecco la trama di Kant e Platone, che andranno in onda stasera in prima serata, a partire dalle ore 21.25.

Un professore anticipazioni episodi

Kant: in questo episodio Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel del loro primo incontro, dal momento che Simone non sa del suo passato. Conosce inoltre Cecilia, la madre di Aureliano e rappresentante dei genitori, restandone affascinato. Manuel intanto è sempre più vicino a Sbarra, giovane malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.

Platone: in questo episodio Dante prova a scuotere Pin, invogliandolo a uscire di casa. Gli racconta il mito della caverna di Platone. Alla classe invece spiega l’amore secondo il filosofo greco. Alla lezione è presente anche Cecilia, che ne resta affascinata. Manuel riceve intanto due compiti da Sbarra: spacciare e nascondere un’auto. Dante intuisce che qualcosa non va e ne parla con Anita. Il ragazzo organizza una festa per Chcica ma non si presenta. È con Alice, una donna più grande di lui. Manda una foto a Simone, che non reagisce bene.

Un professore cast

Dante Balestra , interpretato da Alessandro Gassmann. Un professore di filosofia che torna a Roma dopo molti anni per prendersi cura di suo figlio adolescente, con il quale ha un rapporto difficile. I suoi studenti sono affascinati dal suo metodo ma nel passato si cela un segreto.

, interpretato da Alessandro Gassmann. Un professore di filosofia che torna a Roma dopo molti anni per prendersi cura di suo figlio adolescente, con il quale ha un rapporto difficile. I suoi studenti sono affascinati dal suo metodo ma nel passato si cela un segreto. Anita , interpretata da Claudia Pandolfi. Donna single dalla vita frenetica. Lavora sia come barista che come traduttrice. Il suo legame con Dante ha a che fare con il passato oscuro dell’uomo.

, interpretata da Claudia Pandolfi. Donna single dalla vita frenetica. Lavora sia come barista che come traduttrice. Il suo legame con Dante ha a che fare con il passato oscuro dell’uomo. Cecilia , interpretata da Francesca Cavallin. È la madre di Aureliano, uno degli allievi di Dante. Una donna affascinante, direttrice del Museo di Geologia. Il professore non tarda ad accorgersi di lei.

, interpretata da Francesca Cavallin. È la madre di Aureliano, uno degli allievi di Dante. Una affascinante, direttrice del Museo di Geologia. Il professore non tarda ad accorgersi di lei. Floriana , interpretata da Christiane Filangeri. È la madre di Simone ed ex moglie di Dante. Ha molto amato Dante in passato. Il rapporto tra i due è particolarmente profondo.

, interpretata da Christiane Filangeri. È la madre di Simone ed ex moglie di Dante. Ha molto amato Dante in passato. Il rapporto tra i due è particolarmente profondo. Ettore , interpretato da Paolo Conticini. È un ex fidanzato di Anita, ancora innamorato di lei. Le offre un lavoro per avere la chance di starle accanto.

, interpretato da Paolo Conticini. È un ex fidanzato di Anita, ancora innamorato di lei. Le offre un lavoro per avere la chance di starle accanto. Simone , interpretato da Nicolas Maupas. È il figlio di Dante. Ritrova il padre che è sempre stato assente. Vive una fase delicata della propria vita, impegnato a scoprire la propria identità e sessualità.

, interpretato da Nicolas Maupas. È il figlio di Dante. Ritrova il padre che è sempre stato assente. Vive una fase delicata della propria vita, impegnato a scoprire la propria identità e sessualità. Chicca , interpretata da Francesca Colucci. È una delle studentesse di Dante.

, interpretata da Francesca Colucci. È una delle studentesse di Dante. Laura , interpretata da Elisa Cocco. Studentessa che si distingue dal gruppo per essere la prima della classe.

, interpretata da Elisa Cocco. Studentessa che si distingue dal gruppo per essere la prima della classe. Virginia , interpretata da Pia Engleberth. È la madre di Dante e l’unica a conoscere il suo segreto.

, interpretata da Pia Engleberth. È la madre di Dante e l’unica a conoscere il suo segreto. Manuel , interpretato da Damiano Gavino. È il figlio di Anita, con la quale ha un rapporto conflittuale.

, interpretato da Damiano Gavino. È il figlio di Anita, con la quale ha un rapporto conflittuale. Ada Smeriglio , interpretata da Federica Cifola. È la preside della scuola superiore dove insegna Dante. Tocca a lei vigilare sui tanti giovani e, al tempo stesso, sul corpo docenti.

, interpretata da Federica Cifola. È la preside della scuola superiore dove insegna Dante. Tocca a lei vigilare sui tanti giovani e, al tempo stesso, sul corpo docenti. Marina Girolami, interpertata da Sara Cardinaletti. È una professoressa del liceo dove insegna Dante

Dove vedere Un professore

Kant e Platone, i nuovi episodi di Un professore, andranno in onda giovedì 18 novembre 2021 su Rai 1 in prima serata, alle 21.25. Chiunque voglia seguire la fiction con Alessandro Gassmann potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi all’app RaiPlay, entrando nella sezione Dirette, sfruttando smartphone, tablet e computer. La serie potrà essere recuperata comodamente grazie all’app Rai, andando nella sezione Replay o in quella dedicata alle Fiction.

