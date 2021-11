La Ruota del Tempo: trama, cast e dove vedere gli episodi

La Ruota del Tempo è una nuova serie TV tratta dall’omonima saga fantasy scritta da Robert Jordan. In streaming da venerdì 19 novembre 2021 con un totale di otto episodi.

Tutto quello che c’è da sapere su La Ruota del Tempo, serie TV fantasy con protagonista Rosamund Pike che conduce gli spettatori in un mondo in cui solo le donne hanno la facoltà di usare la magia.

LEGGI: Cowboy Bebop Live Action: trama e dove vedere

La Ruota del Tempo, trama e cast

La Ruota del Tempo, serie tratta dai romanzi fantasy di Robert Jordan, è ambientata in un mondo epico in cui esiste la magia. Questa può però essere sfruttata soltanto da alcune donne. La protagonista è Moiraine, membro di un’organizzazione tutta al femminile dall’enorme potere, nota come Aes Sedai. Si cimenta in un viaggio insieme a cinque giovani, tra i quali è convinta ci sia la nuova reincarnazione del Drago, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

LEGGI: Gomorra 5: quando esce, trama, quante puntate sono

Ecco il cast principale de La Ruota del Tempo:

Moirane , interpretata da Rosamund Pike. È un membro dell’Aes Sedai dell’Ajah Azzurra. Nella cittadina dei Fiumi Gemelli recluta tre ragazzi e due ragazze, insieme ai quali intraprende un pericoloso viaggio, convinta che tra loro vi sia il famigerato Drago rinato.

, interpretata da Rosamund Pike. È un membro dell’Aes Sedai dell’Ajah Azzurra. Nella cittadina dei Fiumi Gemelli recluta tre ragazzi e due ragazze, insieme ai quali intraprende un pericoloso viaggio, convinta che tra loro vi sia il famigerato Drago rinato. Rand al’Thor , interpretato da Josha Stradowski. Giovane figlio adottivo dell’ex ufficiale dei Compagni di Illian Tam al’Thor. Il giovane scopre di poter incanalare l’Unico Potere. Moiraine gli svela come sia in realtà un ta’veren e quindi il vero Drago Rinato, ovvero colui disposto a sacrificare sé per salvare il mondo nell’Ultima Battaglia.

, interpretato da Josha Stradowski. Giovane figlio adottivo dell’ex ufficiale dei Compagni di Illian Tam al’Thor. Il giovane scopre di poter incanalare l’Unico Potere. Moiraine gli svela come sia in realtà un ta’veren e quindi il vero Drago Rinato, ovvero colui disposto a sacrificare sé per salvare il mondo nell’Ultima Battaglia. Egwene al’Vere , interpretata da Madeleine Madden. Figlia del sindaco di Emond’s Field, è la fidanzata di Rand al’Thor. Una giovane molto intraprendente, intenzionata a diventare Sapiente sotto la guida di Nynaeve al’Meara. L’arrivo di Moiraine però cambia tutto. Si unisce al gruppo di amici in fuga, scoprendo d’avere la capacità di incanalare la parte femminile dell’Unico Potere.

, interpretata da Madeleine Madden. Figlia del sindaco di Emond’s Field, è la fidanzata di Rand al’Thor. Una giovane molto intraprendente, intenzionata a diventare Sapiente sotto la guida di Nynaeve al’Meara. L’arrivo di Moiraine però cambia tutto. Si unisce al gruppo di amici in fuga, scoprendo d’avere la capacità di incanalare la parte femminile dell’Unico Potere. Perrin Aybara , interpretato da Marcus Rutherford. È uno dei protagonisti e ta’veren di questa storia. Figlio di contadini, ha intrapreso il mestiere di apprendista fabbro. È molto forte e robusto ma anche riflessivo e attento ai più deboli.

, interpretato da Marcus Rutherford. È uno dei protagonisti e ta’veren di questa storia. Figlio di contadini, ha intrapreso il mestiere di apprendista fabbro. È molto forte e robusto ma anche riflessivo e attento ai più deboli. Nynaeve al’Meara , interpretata da Zoe Robins. È una giovane che svolge la professione di Sapiente. La vita tranquilla nel suo villaggio viene sconvolta dall’arrivo di Moiraine, così come da un attacco di Trolloc. Viene incaricata di mettersi sulle tracce dei fuggiaschi, finendo però per prendere parte al loro viaggio.

, interpretata da Zoe Robins. È una giovane che svolge la professione di Sapiente. La vita tranquilla nel suo villaggio viene sconvolta dall’arrivo di Moiraine, così come da un attacco di Trolloc. Viene incaricata di mettersi sulle tracce dei fuggiaschi, finendo però per prendere parte al loro viaggio. Mat Cauthon , interpretato da Barney Harris. Figlio di contadini, molto curioso e incline a mettersi nei guai. Si trasformerà in uno dei personaggi più consapevoli del proprio ruolo, ovvero un forte ta’veren, braccio destro di Rand al’Thor.

, interpretato da Barney Harris. Figlio di contadini, molto curioso e incline a mettersi nei guai. Si trasformerà in uno dei personaggi più consapevoli del proprio ruolo, ovvero un forte ta’veren, braccio destro di Rand al’Thor. Al’Lan Mandragoran , interpretato da Daniel Henney. È un incredibile guerriero, re titolare del Malkier e Gaidin prima dell’arrivo di Moiraine.

, interpretato da Daniel Henney. È un incredibile guerriero, re titolare del Malkier e Gaidin prima dell’arrivo di Moiraine. Logain Ablar , interpretato da Alvaro Morte. È il Falso Drago, colui che diventerà Asha’man, capo di una delle fazioni della Torre Nera.

, interpretato da Alvaro Morte. È il Falso Drago, colui che diventerà Asha’man, capo di una delle fazioni della Torre Nera. Tam al’Thor, interpretato da Michael McElhatton. Padre adottivo di Rand, ex ufficiale tra i Compagni di Illian, ricordato per essersi guadagnato una spada con il marchio dell’airone, sconfiggendo un Maestro Spadaccino.

LEGGI: Gomorra 5: nuovi personaggi e anticipazioni

Il numero di attori coinvolti nella serie La Ruota del Tempo è davvero numeroso. Ecco chi completa il cast:

Hammed Animashaun è Loial, Ogier scrittore

Alexandre Willaume è Thom Merrilin, Menestrello e avventuriero

Johann Myers è Padan Fain, Mercante viaggiatore

Jennifer Cheon Garcia è Leane Sharif, membro delle Aes Sedai dell’Ajah Azzurra

Maria Doyle Kennedy è Illa

Daryl McCormack è Aram

Narinder Samra è Raen

Priyanka Bose è Alanna Mosvani, membro delle Aes Sedai dell’Ajah Verde

Emmanuel Imani è Ihvon, custode di Alanna

Taylor Napier è Maksim, custode di Alanna

Kate Fleetwood è Liandrin, membro delle Aes Sedai dell’Ajah Ross

Christopher Sciueref è Abell Cauthon

Juliet Howland è Natti Cauthon

Mandi Symonds è Daise Congar

Lolita Chakrabarti è Marin al’Vere

Michael Tuahine è Bran al’Vere

David Sterne è Cenn Buie

Abdul Salis è Eamon Valda, Lord capitano dei Manti

Stuart Graham è Geofram Bornhald, Ufficiale dei Figli della Luce

Kae Alexander è Min Farshaw

Sophie Okonedo è Siuan Sanche, membro delle Aes Sedai dell’Ajah Azzurra ed ex Amyrlin Seat

Clare Perkins è Kerene Nagashi, membro delle Aes Sedai

Peter Franzén è Stepin

Pasha Bocarie è Mastro Grinwell

Jennifer K Preston è Padrona Grinwell

Darren Clarke è Basel Gill

LEGGI: Gomorra 4 Finale: come si è conclusa la quarta stagione

Dove vedere La Ruota del Tempo

Chiunque volesse vedere gli 8 episodi della prima stagione de La Ruota del Tempo potrà farlo collegandosi al proprio account Amazon Prime Video. La serie live action è infatti un’esclusiva della piattaforma streaming. La visione è possibile attraverso Smart TV, tablet, smartphone e notebook, sfruttando l’app della celebre piattaforma.

LEGGI: Gomorra 5 dove è stato girato, le nuove location

Quando escono gli episodi di La Ruota del Tempo

Venerdì 19 novembre 2021 sono stati caricati i primi tre episodi della prima stagione de La Ruota del Tempo. Il caricamento avviene intorno alle ore 9.00 circa. Ecco le date in cui saranno disponibili i prossimi episodi della serie fantasy tratta dai romanzi di Robert Jordan:

Episodio 1 – venerdì 19 novembre 2021

Episodio 2 – venerdì 19 novembre 2021

Episodio 3 – venerdì 19 novembre 2021

Episodio 4 – venerdì 26 novembre 2021

Episodio 5 – venerdì 3 dicembre 2021

Episodio 6 – venerdì 10 dicembre 2021

Episodio 7 – venerdì 17 dicembre 2021

Episodio 8 – venerdì 24 dicembre 2021

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI