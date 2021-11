Viaggio nell’isola misteriosa: dove è stato girato

Viaggio nell’isola misteriosa è un film del 2012 con protagonista Dwayne Johnson. Un film tratto in maniera molto libera da un romanzo di Jules Verne, L’isola misteriosa.

Dov’è stato girato Viaggio nell’isola misteriosa? Cosa c’entra Jurassic Park con questa pellicola d’avventura con The Rock? Scopriamolo insieme.

Viaggio nell’isola misteriosa trama e cast

Viaggio nell’isola misteriosa è il sequel di Viaggio al centro della Terra, film del 2008 ispirato a sua volta a un romanzo di Jules Verne. In entrambi vediamo Josh Hutcherson ma cambia l’altro protagonista. L’avventuriero in questione passa da essere Brendan Fraser a Dwayne Johnson.

Sean Anderson è un giovane esploratore e intraprende un viaggio in compagnia di Hank, compagno di sua madre con cui non è in buoni rapporti. Si imbarcano in una spedizione a dir poco rischiosa per riuscire a ritrovare nonno Alexander, scomparso durante un viaggio nell’Oceano Pacifico.

L’uomo era alla ricerca della stessa isola protagonista dei romanzi L’isola misteriosa di Jules Verne, L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Ad affiancarli vi sono un buffo pilota d’elicottero, Gabato, e sua figlia Kailani.

Ecco il cast di Viaggio nell’isola misteriosa:

Sean Anderson , interpretato da Josh Hutcherson. È un giovane esploratore che segue le orme di suo nonno, vero avventuriero.

, interpretato da Josh Hutcherson. È un giovane esploratore che segue le orme di suo nonno, vero avventuriero. Hank Parsons , interpretato da Dwayne Johnson. Un colosso dal cuore buono che cerca di instaurare un rapporto con il figlio della sua compagna, ritrovandosi in un’avventura folle.

, interpretato da Dwayne Johnson. Un colosso dal cuore buono che cerca di instaurare un rapporto con il figlio della sua compagna, ritrovandosi in un’avventura folle. Alexander Anderson , interpretato da Michael Caine. È un esploratore a caccia dell’avventura della sua vita.

, interpretato da Michael Caine. È un esploratore a caccia dell’avventura della sua vita. Gabato , interpretato da Luis Guzmán. È un pilota d’elicottero alquanto particolare e bizzarro ma abile nel proprio lavoro.

, interpretato da Luis Guzmán. È un pilota d’elicottero alquanto particolare e bizzarro ma abile nel proprio lavoro. Kailani, interpretata da Vanessa Hudgens. È la figlia di Gabato. Una giovane dal carattere molto forte, pronta a dare del filo da torcere a chiunque.

Dove è stato girato Viaggio nell’isola misteriosa

Viaggio nell’isola misteriosa è stato girato a Oahu, alle Hawaii, nell’autunno del 2010. Una scelta decisamente sensata, considerando la grande varietà di paesaggi garantita alla produzione. Si va dalle coste sabbiose alle vallate avvolte dalla nebbia, dai vulcani alle gigantesche grotte. I luoghi sono davvero innumerevoli e spesso sfruttati da Hollywood per film d’avventura:

Waimea Valley

Heeia Kea

China Walls

Kualoa Ranch

Halona Beach Cove (Eternity Beach)

Dwayne Johnson si è ritrovato a casa, essendo qui un vero idolo. È cresciuto alle Hawaii, pur essendo nato a San Francisco. Di particolare importanza per i fan di Jurassic Park è la scena in cui il gruppo cammina per trovare il sottomarino perduto. È infatti possibile vedere in maniera chiara l’ampio spazio aperto dove fu girato il primo film del 1993, diretto da Steven Spielberg. Era presente nella scena della fuga dei dinosauri.

