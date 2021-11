Blanca episodio 2, Fantasmi: cos’è successo

Lunedì 29 novembre 2021 va in onda il secondo episodio di Blanca, apprezzata nuova fiction Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta, che interpreta un sovrintendente di polizia divenuta cieca.

Nuovo appuntamento con Blanca. Il secondo episodio si intitola Fantasmi. Ecco cos’è accaduto in questo nuovo appuntamento della miniserie tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi.

Blanca episodio 2: cos’è successo

La fiction Rai Blanca ha avuto inizio lunedì 22 novembre 2021 con l’episodio Senza occhi. Dopo una settimana, lunedì 29 novembre, la Rai propone Fantasmi, secondo appuntamento con le avventure dell’ormai amata sovrintendente di polizia Blanca Ferrando.

In questo episodio viene ritrovato il cadavere di un sedicenne. Il suo nome è Camillo e la polizia fa partire le indagini all’interno di un antico palazzo nobiliare. È qui che l’assassino lo ha ammazzato, o quantomeno si è disfatto del suo corpo.

Questo non è un caso come tutti gli altri. Riguarda da vicino Michele Liguori, ispettore dai molti segreti, che pare particolarmente interessato a Blanca (non è il solo). Il motivo è presto detto: lo storico edificio appartiene alla sua famiglia. Il solo mettervi piede innesca dei dolorosi ricordi nell’uomo. Immagini e sensazioni che vorrebbe eliminare una volta per tutte dalla propria mente.

Come se non bastasse il principale sospettato dell’omicidio di Camillo è lo zio dell’ispettore. Blanca non si lascia distrarre da tutti questi collegamenti e prosegue per la propria strada. L’unica cosa che le importa è la verità. Al tempo stesso, però, prova a stare vicino a Lucia e gestire le proprie emozioni. Si sente infatti divisa tra Liguori e Nanni. Quest’ultimo è il suo amico chef che, come l’ispettore, è molto interessato a lei. Un episodio ricco di eventi, compreso un elemento dal passato della donna che tornerà a galla, pronto a mettere in dubbio la sua credibilità.

