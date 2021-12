Tutto il mio folle amore è un film di Gabriele Salvatores uscito nel 2019: la trama e il cast della pellicola. Scopriamo tutti i dettagli.

Tutto il mio folle amore è il penultimo film di Gabriele Salvatores, uscito nel 2019, prima di Comedians che ha visto la luce quest’anno. Questa sera, la pellicola andrà in onda in prima serata su Rai1: un’occasione per recuperare uno degli ultimi lavori di uno dei più grandi registi italiani. Scopriamo la trama e il cast del film.

Tutto il mio folle amore: la trama del film

La pellicola narra la storia di Vincent, interpretato da Giulio Pranno, un ragazzo adolescente affetto da un grave disturbo della personalità, che vive insieme alla madre Elena (Giulia Golino) e il padre adottivo Mario (Diego Abatantuono). Tutto cambia però quanto torna Will, interpretato da Claudio Santamaria, che è il padre naturale del ragazzo. Will porta Vincent in un viaggio nei Balcani, un’avventura che farà scoprire il mondo al giovane e che rinsalderà quel legame padre-figlio che è stato a lungo ignorato da entrambe le parti.

Il film è tratto da una storia vera, quella raccontato dal romanzo di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non aver paura, che narra la storia di Franco e Andrea Antonello e del loro viaggio in moto lungo in Sudamerica. Il titolo, invece, omaggia il brano scritto da Paolini e interpretato da Domenico Modugno, dal titolo Cosa sono le nuvole.

Il film ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e di critica, ricevendo cinque candidature ai Nastri d’Argento, una ai David di Donatello e una ai Ciak d’oro.

Tutto il mio folle amore: il cast del film

Questo è il cast della pellicola:

Claudio Santamaria: Willi

Valeria Golino: Elena Manzato

Diego Abatantuono: Mario Toppoli

Giulio Pranno: Vincent Manzato

Daniel Vivian: Dragan

Marusa Majer: Anja

Tania Garribba: Lorena

Maria Gnecchi: Danja