Salt è un film del 2010 con protagonista Angelina Jolie. Diretto da Phillip Noyce, questo action thriller vede la celebre attrice nei panni di un’agente della CIA sospettata d’essere un’infiltrata sovietica.

Ci sono speranze di vedere un sequel di Salt? Il secondo film con protagonista Angelina Jolie è stato annunciato. Ecco cosa sappiamo.

LEGGI: Gomorra 5, anticipazioni puntata 7 e 8: una visita inaspettata per Ciro e Donna Nunzia

Salt trama e cast

Evelyn Salt è un’agente della CIA sospettata d’essere una spia russa dormiente. Il suo mondo crolla nel momento in cui un disertore russo, Orlov, svela come un agente sovietico sia pronto a uccidere il presidente russo su suolo americano. Il suo nome in codice è KA-12 e quello vero è proprio Evelyn Salt.

La donna viene immediatamente arrestata, mentre Orlov uccide alcuni agenti e si dà alla fuga. La donna approfitta della confusione per scappare a sua volta. I giorni che seguono sono folli. Sembra proprio che Salt riesca a uccidere il presidente russo, dando inizio a una serie di eventi che potrebbero condurre a un conflitto contro l’America, ovvero alla terza guerra mondiale.

LEGGI: Gomorra 5 episodi 7 e 8, cos’è successo: Genny è stato tradito

Ecco il cast di Salt:

Angelina Jolie: Evelyn Salt

Liev Schreiber: Theodore “Ted” Winter / Nikolai Tarkovsky

Chiwetel Ejiofor: Peabody

Daniel Olbrychski: Vassily Orlov

August Diehl: Mike Krause

Corey Stoll: Shnaider

LEGGI: Chi è Donna Luciana nella realtà: a chi è ispirata

Salt sequel

Salt è un action thriller ricco di colpi di scena. Un film godibile che si conclude con un finale aperto. Cosa accadrà in futuro all’agente interpretata da Angelina Jolie? La si vede darsi alla fuga, iniziando una lunga caccia alle altre spie russe dormienti in America.

Parallelamente all’uscita del film, regista e produttori espressero l’intenzione di realizzare un sequel di Salt. Anche la Jolie si era detta pronta a tornare nei panni del personaggio, avendo particolarmente apprezzato l’esperienza sul set.

Nel 2011 c’era anche stato un importante annuncio. Wimmer sarebbe tornato come sceneggiatore. Da quel momento in poi, però, non vi sono state più notizie. Angelina Jolie è stata sempre più impegnata con svariati progetti e l’idea di un secondo capitolo è divenuta un’utopia. I fan dovranno arrendersi all’idea che questo resterà un capitolo singolo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI