10 giorni con Babbo Natale è una commedia del 2020 scritta e diretta da Alessandro Genovesi. Una pellicola che mostra location splendide. Ecco dove è stato girato.

Dopo 10 giorni senza mamma ecco il sequel 10 giorni con Babbo Natale, ancora con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Ecco dove recarsi per rivivere le stesse sensazioni del film.

10 giorni con Babbo Natale trama e cast

Carlo e Giulia hanno trovato un equilibrio casalingo che pare funzionare. Lui è disoccupato e si occupa di casa e dei figli. Lei, invece, è molto presa dal proprio lavoro ed è a un passo da una grande promozione. Tutto accade a pochi giorni dal Natale e per sostenere il colloquio deve recarsi in Svezia.

Una notizia che manda nel panico Carlo, che decide di fare di testa sua e spingere l’intera famiglia in un lungo viaggio in camper. Sarà un’odissea e lungo il percorso, superato il confine con l’Austria, si ritroveranno a far salire a bordo un uomo convinto d’essere Babbo Natale. Questi deve raggiungere casa in tempo per la consegna dei regali ma sembra un po’ confuso.

Ecco il cast di 10 giorni con Babbo Natale:

Fabio De Luigi: Carlo

Valentina Lodovini: Giulia

Diego Abatantuono: Babbo Natale

Angelica Elli: Camilla

Matteo Castellucci: Tito

Bianca Usai: Bianca

Niccolo Tredese: Matteo

Nana Funabiki: Merlin

10 giorni con Babbo Natale dove è stato girato

10 giorni con Babbo Natale è un film ricco di location immerse nella neve. Luoghi splendidi per trascorrere le proprie vacanze invernali o godersi un clima caldo all’insegna di trekking tra panorami da sogno.

Per quanto la famiglia di Carlo e Giulia sia diretta in Svezia e vi sia spazio per Babbo Natale, il film vanta location italiane. È stato infatti girato prevalentemente in Alto Adige. La produzione si è spostata dalla Val Pusteria alla Valle Isarco. Luoghi da sogno dove trovano spazio le seguenti località da scoprire:

San Candido

Dobbiaco

Bressanone

Brunico

Lago di Braies

Sesto

La natura domina incontrastata in questa zona nota come Alta Pusteria. Il Lago di Braies è tra i luoghi più visitati d’Italia. Una vera e propria perla delle Dolomiti, sita nel parco naturale Fanes-Senes-Braies. Alcune delle scene del film con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini sono state girate presso il camping sul Lago di Dobbiaco. La produzione ha inoltre sfruttato una location storica come il Castello di Monguelfo, antica roccaforte che ricorda più una cattedrale, stando all’aspetto estetico, che domina la valle dall’alto.