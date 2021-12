Anticipazioni Grande Fratello VIP venerdì 15 dicembre, chi entra al Gf Vip stasera

Grande Fratello Vip, chi entra nella puntata del 15 dicembre all’interno della casa? Vediamo tutte quante le anticipazioni.

Continua a regalare novità e colpi di scena questa edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre. Anche per la puntata di stasera sono attese delle sorprese per tutti gli spettatori e per gli inquilini della casa, che accoglieranno nuovi partecipanti, che andranno ad arricchire il cast di una edizione sempre più spettacolare e sorprendente del GF Vip. Vediamo, dunque, chi entrerà nella casa secondo le anticipazioni.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: i nuovi ingressi

Sono tre i nuovi partecipanti che faranno la loro entrata nella casa, stando alle anticipazioni che circolano in rete. Una new entry sarà l’attrice Eva Grimaldi, che ha confermato in un’intervista a Chi, settimanale diretto proprio dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ha confermato il suo imminente ingresso nella casa, annunciando che passerà per la prima volta il Natale lontana dalla famiglia.

Un altro futuro concorrente dovrebbe essere Alessandro Basciano, volto noto della televisione per la sua partecipazione ad altri reality show come Temptation Island e Uomini e Donne, dove ha corteggiato la tronista Giulia Quattrociocche, senza però riuscire a conquistarla.

L’ultima new entry nella casa dovrebbe essere infine Natalie Caldonazzo, attrice e showgirl romana che ha preso parte anche ad altri reality show come Temptation Island e L’Isola dei Famosi. La donna è quindi pronta alla sua terza avventura, partecipando stavolta al GF Vip.

Questi i tre concorrenti attesi, il loro ingresso nella casa dovrebbe avvenire stasera e andrà ad arricchire un’edizione già di per sé incredibile e ricca di colpi di scena. Per alcuni inquilini che arrivano, altri però se ne vanno: i concorrenti in gara infatti dovranno fare la loro scelta finale e decidere se lasciare la casa o rimanere fino a marzo, quando è prevista la finale del programma.

