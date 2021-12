Al GF VIP stasera lunedì 20 dicembre è tempo di confronti. Dopo Alex e Soleil, Miriana e Biagio sono sempre più vicini. Forse in casa la fidanzata di D’Anelli

La puntata di stasera del Grande Fratello VIP si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. A confermarlo il profilo Instagram della casa più spiata d’Italia che parla di un nuovo appuntamento sconvolgente per i telespettatori.

Dalle anticipazioni della puntata di lunedì 20 dicembre del GF VIP si scopre che al centro del programma ci sarà lo show a tema natalizio che ha destato tra i concorrenti diverse polemiche. Gli autori hanno assegnato ai vipponi una prova che consiste nel cantare e ballare sulle note di canzoni tipiche del periodo di Natale. La coreografa ufficiale non poteva essere che Carmen Russo.

Il GF VIP non va in onda il 24 dicembre

Non solo le anticipazioni della puntata di lunedì 20 dicembre del GF VIP svelano che questa sera sarà l’ultima puntata prima della pausa natalizia. Il grande fratello vip, infatti, non andrà in onda venerdì 24 dicembre perché ci sarà in prima serata su canale 5 il Concerto di Natale dal Vaticano condotto da Federica Panicucci. Anche venerdì 31 dicembre, non andrà in onda il reality condotto da Alfonso Signorini, quando in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione andrà in onda il Concerto di Capodanno live da Bari.

Non è escluso che tutti i vipponi riceveranno delle emozionanti sorprese in vista del Natale. I nominati della settimana sono Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel, Giacomo e Valeria. Nessuno però dei sette concorrenti stasera dovrà abbandonare la casa di Cinecittà, durante la puntata ci sarà la proclamazione del preferito del pubblico.

Anticipazioni GF Vip Biagio e Miriana nuova coppia?

Le ultimissime sul grande fratello vip vedono Biagio e Miriana sempre più vicini. Dalle ultime notizie sulla casa più spiata d’Italia i due concorrenti hanno dichiarato l’uno all’altra di piacersi. Durante una serata goliardica i due concorrenti si sono messi in disparte in giardino e si sono scambiati coccole e sguardi complici. Biagio e Miriana non si sono baciati per poco. Lo stesso concorrente di origini pugliesi ha detto alla showgirl che se dovesse baciarla non è per attirare l’attenzione del pubblico ma per un futuro fuori.

Dalle anticipazioni della puntata di lunedì 20 dicembre del gf vip si evince che protagonisti della serata saranno proprio Biagio e Miriana che dovranno confrontarsi sull’interesse reciproco. Non è escluso che nella casa del grande fratello vip possa essere la fidanzata di Biagio d’Anelli. Infine Alfonso Signorini potrebbe mostrare a Soleil l’intervista a Verissimo di Alex Belli e Delia Duran dove la coppia parla della gieffina. Nel caso succederà, come reagirà?

