The Family Man è col tempo divenuto un vero e proprio classico di Natale. Una pellicola sulle sliding doors della vita. Cosa ne sarebbe stato della tua vita se avessi preso quella strada invece di quella che hai poi scelto?

Nicolas Cage è Jack Campbell in The Family Man. Un uomo dall’enorme successo ma anche dalla vita totalmente priva di calore umano. Ha avuto la chance d’essere sposato e avere dei figli ma quella nave è salpata da tempo. Un giorno, però, a un passo dal Natale, ecco ritrovarsi in quell’altra vita mai scelta. Dovrà trovare un modo di tornare indietro ma, al di là dello shock iniziale, vorrà davvero farlo?

LEGGI: Cosa guardare su Amazon Prime a Natale e Capodanno: i film più belli

The Family Man come finisce

Spoiler Alert: Jack ha fatto ritorno nella propria vita. Recupera il numero di Kate, che lo aveva cercato a inizio film. Corre da lei per scoprire quale fosse il motivo per il quale lo aveva contattato. Scopre con stupore che la sua ex è divenuta un avvocato strapagato ed è sul punto di trasferirsi a Parigi. Si è concentrata sulla carriera, come lui. Non si è mai sposata o ha avuto figli. Quella che Jack ha vissuto è stata una sliding door valida per entrambi.

Lui è inondato dai sentimenti provati in quella folle esperienza. Le chiede di andare a prendere un caffè ma lei è presa dai preparativi e rifiuta. L’uomo torna a casa ma rinuncia al viaggio programmato ad Aspen e insegue la sua ex all’aeroporto. Prova a dissuaderla a salire sull’aereo, senza però avere successo. Lei non crede a tutto ciò e lo invita ad andare avanti con la propria vita.

Jack si gioca allora il tutto per tutto, descrivendole la vita che hanno vissuto insieme in quella stramba dimensione parallela. Non ci sta a lasciarla andare così. Non senza aver provato fino in fondo a convincerla a dargli una chance. Le chiede di restare, almeno per una notte, così da parlare. Lei accetta e il film si conclude con loro al bar dell’aeroporto. Un finale aperto ma tendente al lieto fine. Come ormai è chiaro, infatti, la neve porta cambiamento in questa pellicola e fuori dall’aeroporto nevica copiosamente.

LEGGI: Film Disney Natale e Capodanno 2021: guida TV

The Family Man significato

La vita non è clemente. Non torna indietro e ti spinge nella giusta direzione. Occorre rischiare e selezionare una delle tante porte a propria disposizione. Accade con la carriera scolastica e lavorativa, così come con gli affetti.

Dall’amico ignorato troppo a lungo e perso per sempre alla storia d’amore lasciata morire senza lottare. Esistono versioni infinite della nostra vita, identiche se non per piccoli elementi o totalmente differenti.

LEGGI: Cosa guardare su Disney Plus a Natale e Capodanno: cartoni e film che non conosci

The Family Man vuole raccontare allo spettatore come le seconda chance siano quasi impossibili quando si tratta di scelte radicali. Sono dei veri e propri miracoli e richiedono sforzi immani. I cambiamenti nella vita non accadono di colpo, non piovono dal cielo. Ma soprattutto si deve avere il coraggio di fare delle scelte. Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI