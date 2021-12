Cosa vedere stasera in tv a Natale 2021

Avete già un programma per stasera? Sapete cosa guardare in TV a Natale? Nel caso in cui abbiate ancora qualche dubbio, ecco una guida tv utile per questa festa speciale.

Dai programmi di cultura ai film per tutta la famiglia, il Natale in TV è molto ricco e accontenta davvero tutti. Ecco cosa poter guardare questa sera in coppia o in famiglia.

LEGGI: Programmazione Rai Natale 2021, classici Disney e film cult

Stasera in TV a Natale

C’è davvero una proposta per tutti i gusti questa sera, sulle principali reti in chiaro. Una serata di Natale all’insegna della cultura, del divertimento, così come dell’azione e del romanticismo. Alberto Angela ci conduce per le strade di Napoli, mentre Coco e La banda dei babbi Natale riempiranno ogni casa di dolcezza, sentimenti e tante risate. Non mancano proposte per gli amanti dei classici, da Via col vento a Dirty Dancing. Chi adora la musica, invece, potrà godere di un ottimo documentario sui Queen. Non manca neanche una proposta fantasy di gran pregio. Andrà infatti in onda il secondo film della trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli, Le due Torri.

Occorre sottolineare, però, come le reti in chiaro Rai e Mediaset offrano una vasta gamma di titoli sulle proprie app, alle quali accedere comodamente dalla Smart TV. La scelta di film per la sera di Natale, dunque, non si limita a quanto proposto dal palinsesto.

LEGGI: Programmazione Mediaset Natale 2021, film e Fiction per sfidare la Rai

Rai 1: Stanotte a Napoli, 21.25

Rai 2: La giostra dell’amore, 21.05

Rai 3: Coco, 21.20

Rai 4: Spy, 21.20

Rai 5: Concerto di Natale da Assisi, 21.15

Rai Movie: Ogni maledetto Natale, 21.10

Canale 5: All Together Now – Kids, 21.20

Italia 1: La banda dei Babbi Natale, 21.28

Rete 4: Via col vento, 20.30

LEGGI: Film Disney Natale e Capodanno 2021: guida TV

Mediaset 20: Il Signore degli Anelli – Le due torri, 21.05

Iris: Mission: Impossible 2, 21.00

Canale 34: Selvaggi, 21.00

La7: Fuga dal Natale, 21.35

Tv8: Il sapore del Natale, 21.30

Nove: Queen – We Are the Champions, 21.25

Paramount Network: Dirty Dancing, 21.10

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI