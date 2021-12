I Laureati è una delle commedie più famose di Leonardo Pieraccioni, giunta al cinema nel 1995. Una sfida per l’attore toscano, alla sua prima esperienza alla regia. Del film è inoltre anche protagonista e sceneggiatore.

Dove è stato girato I Laureati, film commedia di Leonardo Pieraccioni. Andiamo alla scoperta delle location per rivivere i momenti più divertenti di questo film.

I Laureati dove è stato girato

Il primo film di Leonardo Pieraccioni, I Laureati, è stato girato interamente in Toscana. Una scelta ripetuta per la sua intera filmografia. Nello specifico il regista si è concentrato su Firenze. Svariate le location che fanno da sfondo a questa commedia:

Basilica di San Miniato al Monte

Cimitero delle Porte Sante

Quartiere Rifredi

Via della Vigna Nuova

Via Marchetti

Scendendo un po’ più nel dettaglio, ecco una mini guida turistica di Firenze per ritrovare i luoghi del film. La casa dei quattro amici protagonisti è in via Carlo Bini 38. Il funerale dove si svolge il funerale di Rocco è nel Convento di Sant’Antonio da Padova a Oriolo Romano, in via Roma. L’amico del professore è invece in via dell’Erta Canina.

Nella parte iniziale del film Leonardo si incontra con la fidanzata Letizia in un parco. Si tratta del Giardino della Fortezza da Basso. Non c’è soltanto Firenze tra le location del film. Al porto di Viareggio c’è spazio per il fotoromanzo di Letizia, mentre la villa di Marta è a Follonica, in via Aurelia a Santa Marinella.

La scena più famosa del film è però senza ombra di dubbio quella della fuga dal ristorante. Il conto è fin troppo salato e così i quattro amici decidono di buggerare il cameriere. Una corsa fino all’angolo della strada. L’ultimo ad arrivare, paga. Peccato che nessuno si fermi e il cameriere se ne resti solo con un tovagliolo tra le mani. Da allora la fama del ristorante in questione, Coco Lezzone, è aumentata a dismisura. Per trovarlo occorre andare in via del Parioncino 26r.

