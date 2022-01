Lillo, scopriamo qualche dettaglio della vita privata del comico e che fine abbia fatto il suo storico partner Greg.

Tra gli ospiti di Danza con me, programma di danza di Rai1 di Roberto Bolle in onda a Capodanno c’è anche il comico Lillo. Uno dei volti più amati della comicità italiana, reduce soprattutto dallo straordinario successo di Lol (a breve esce Lol 2) presente in tantissimi film e show, negli ultimi tempi ha fatto notizia però anche l’assenza del suo storico partner, Greg, con cui Lillo ha costruito un grandissimo duo comico che ha ottenuto un successo straordinario. Scopriamo dunque che fine ha fatto la spalla di Lillo e chi è la moglie del noto comico.

Lillo, che fine ha fatto Greg

Negli ultimi tempi Lillo ha ottenuto un successo strepitoso, soprattutto dopo la sua avventura a Lol. In molti però hanno notato, anche nei suoi progetti successivi, l’assenza di Greg, il suo storico partner. I due si conoscono ormai dal lontano 1991, quando erano entrambi autori di fumetti comici per una casa editrice romana. I comici poi hanno messo su un duo che ha ottenuto un successo pazzesco, ma negli ultimi tempi in molti si chiedono se siano ancora partner visto che Lillo si vede molto da solo in televisione.

La realtà è che Greg è molto attivo anche in radio, dove conduce diversi programmi. Con il suo compagno d’avventura conduce su Radiodue la storica trasmissione 610. Non si sono mai sciolti, Lillo e Greg sono ancora un duo comico molto solido, sono protagonisti di spettacoli teatrali e il loro ultimi film insieme, DNA Decisamente non adatti, risale appena al 2020. I due però si dedicano anche a progetti personali, ecco perché spesso non si vedono insieme, ma restano ancora legati.

Lillo, chi è la moglie

La moglie di Lillo è Tiziana Etruschi, ma la coppia non ama diffondere dettagli della loro vita privata, tanto che la donna sembra non avere nemmeno un profilo Instagram e non compare mai sui social network del marito. Il comico ha parlato recentemente di sua moglie quando ha raccontato la sua lotta contro il Covid. È stato ricoverato per 26 giorni e per due anche sottoposto a trattamenti di respirazione artificiale, in terapia intensiva. Invece la sua dolce metà ha avuto per fortuna sintomi lievi.

