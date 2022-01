Le nuove comiche è il fortunato sequel di Neri Parenti, giunto al cinema nel 1994, quattro anni dopo il successo del primo, Le comiche, e tre dopo il secondo. Al centro dell’esilarante commedia, ormai cult, vi sono ancora Paolo Villaggio e Renato Pozzetto.

Vi siete mai chiesti dove abbiano girato Le nuove comiche? Un film che tutta Italia ha visto e rivisto nel corso degli anni. Ecco quali sono le location in cui Neri Parenti, Paolo Villaggio e Renato Pozzetto hanno dato vita a questa perla della comicità italiana.

Le nuove comiche dove è stato girato

Le riprese de Le nuove comiche hanno avuto inizio nell’estate del 1994. Cast e crew si sono ritrovati tutti nelle zone di Bracciano e del Lago di Vico. Quest’ultimo fa da sfondo, ad esempio, per la scena del campeggio, dove Paolo Villaggio ha un terrificante faccia a faccia con un orso. Il prologo è ambientato presso il Centro Giotto, sito in Piazza Pio XI, a Roma. Un luogo caro a Villaggio, sfruttato anche per Fantozzi alla riscossa.

Per l’episodio del bimbo scomparso siamo all’altezza dello Scalo De Pinedo, sul Tevere. La troupe si è spostata poi al Circo Massimo per girare la scena della passeggiata in biciletta, con sullo sfondo le rovine dell’antica Roma. Per l’ultimo episodio, invece, quello del faro, richiede una doppia specifica. La parte alta è realizzata per l’occasione. È dunque posticcia. Quella bassa, invece, è in realtà la Torre Marangone di Civitavecchia, sita presso il Villaggio Marinaro. Ecco altri luoghi del film:

Teatro : si tratta del Teatro Unione di Viterbo, in Piazza Verdi (già sfruttato per Ho vinto la lotteria di Capodanno con Paolo Villaggio)

: si tratta del Teatro Unione di Viterbo, in Piazza Verdi (già sfruttato per Ho vinto la lotteria di Capodanno con Paolo Villaggio) La casa del bambino : si trova in Via Tunisi, a Roma

: si trova in Via Tunisi, a Roma La villa del giudice: si tratta di Villa Laprignana, sita in Via del Fontanile di Mezzaluna 231, a Roma

