Il cacciatore e la regina di ghiaccio è il sequel di Biancaneve e il cacciatore. Nella pellicola non c’è più spazio per Kristen Stewart ma in compenso vi sono altre due grandi attrici. Si tratta di uno spin-off prequel e sequel del primo film.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio propone una storia complessa, ambientata prima degli eventi di Biancaneve e il cacciatore ma anche dopo. Secondo capitolo di una trilogia mai completata. Scopriamo la trama e il ricchissimo cast.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, trama e cast

Freya è una splendida e mite giovane, sorella di Ravenna, che è invece una perfida regina. Quest’ultima si serva della magia del suo specchio incantato per impadronirsi di un regno dopo l’altro. Non ha alcun riguardo per la sua famiglia e non esita a tradire sua sorella, uccidendo la bambina che aveva appena partorito.

Il dolore che la donna prova è così straziante da risvegliare in lei un potere oscuro, sopito da sempre. Da dolce e gentile si trasforma in una strega crudele. Abbandona il reame e si rinchiude in un palazzo abbandonato tra i territori gelidi del nord. Diventa così la Regina di ghiaccio. Le sue forze sono al servizio della creazione di un esercito formidabile. Fa razzie di bambini e uccide i loro genitori, trascinando i piccoli nel palazzo, dove li alleva come figli e li trasforma in letali e insensibili cacciatori.

L’amore è vietato nel suo regno ma ciò non impedisce a Eric e Sara di innamorarsi. Si tratta di due guerrieri indomiti, i prediletti della Regina. I due osano sfidare i suoi divieti, andando incontro a conseguenze drammatiche. Intanto Ravenna continua la propria opera, diffondendo influssi che vanno fermati.

Ecco il cast de Il cacciatore e la regina di ghiaccio:

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la regina cattiva

Emily Blunt: Freya, la regina di ghiaccio

Jessica Chastain: Sara, la guerriera

Nick Frost: Nion

Sam Claflin: Re William

Rob Brydon: Gryff

Alexandra Roach: Doreena

Colin Morgan: Duca di Blackwood

Sheridan Smith: Bromwyn

Sope Dirisu: Tull

Sam Hazeldine: Leifr

Liam Neeson: voce narrante

