Giovedì 27 gennaio 2021 andrà in onda la terza puntata di Doc 2, fiction medical Rai con protagonista Luca Argentero, suddivisa in quinto e sesto episodio. Ecco le anticipazioni per la prossima settimana.

Cosa accadrà nel quinto e sesto episodio di Doc 2? Scopriamo insieme le intriganti anticipazioni sulla puntata che andrà in onda il 27 gennaio 2022. Andrea Fanti sarà in piena guerra con Valenti.

Doc 2, anticipazioni quinto episodio

Ecco le anticipazioni del quinto episodio di Doc 2, dal titolo L’attenzione, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 27 gennaio 2022. Andrea Fanti proverà in tutti i modi a far capire d’essere ancora in grado di fare il proprio lavoro. L’incidente e la conseguente perdita della memoria non lo rende meno capace. Sembra convinto di voler essere nuovamente primario.

Pur di dimostrare a chi di dovere d’essere ancora all’altezza del suo vecchio ruolo, arriverà a seguire ben due casi allo stesso tempo. Una decisione che lo porterà a entrare ufficialmente in competizione con l’attuale capo.

Attenzione inoltre ad Agnese. La donna si sentirà profondamente turbata dagli effetti della pandemia. Come se non bastasse, a generare ansia è anche il rapporto con il figlio ricevuto in affido. È in un periodo di profonda crisi. I tanti pensieri che affollano la sua mente le renderanno molto difficile rapportarsi con i suoi pazienti. Tutto ciò la porrà in una posizione delicata, a dir poco.

Doc 2, anticipazioni sesto episodio

Ecco le anticipazioni del quinto episodio di Doc 2, dal titolo Il gusto di viversi, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 27 gennaio 2022. La guerra tra Andrea Fanti e Valenti trasforma il clima all’interno dell’ospedale, come se non bastasse il Covid. Ci saranno anche delle incomprensioni a causa di Carolina.

Gabriel ed Elisa, invece, si ritroveranno a fare i conti con il caso di uno chef stellato, che risulta essere un po’ troppo aggressivo. I due saranno fianco a fianco per molto tempo, finendo per fronteggiare il tema del loro passato insieme. Un confronto che avevano messo da parte, almeno fino a questo momento.

