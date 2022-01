DOC 2 chi è il nuovo medico Damiano, lo interpreta Marco Rossetti

Doc 2, fiction medical Rai con protagonista Luca Argentero, ha presentato alcuni nuovi personaggi. Tra loro c’è anche Damiano, un medico che va ad aggiungersi al reparto dopo la drammatica morte di Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino. Di fatto Damiano prenderà il suo posto.

I fan hanno dovuto dire addio a Lorenzo Lazzarini. Una morte del tutto inaspettata, avvenuta a causa del Covid, argomento trattato nei primi due episodi della seconda stagione della fiction. L’attore Gianmarco Saurino ha spiegato come questa scelta di sceneggiatura sia avvenuta per omaggiare i medici che nella vita reale, in tutto il mondo, si sono sacrificati.

LEGGI: DOC chi è la psicologa Lucia Ferrari, l’attrice è Giusy Buscemi

Doc 2, chi è Marco Rossetti

Doc 2 dice addio a Gianmarco Saurino, ovvero al dottor Lorenzo Lazzarini, ma accoglie Damiano Cesconi, nuovo dottore interpretato da Marco Rossetti. Nato a Roma l’8 settembre 1985, ha studiato presso il Centro Sperimentale di cinematografia. Ancor prima di diplomarsi, però, ha debuttato a teatro. Nel 2005, invece, l’esordio in televisione con un piccolo ruolo in Distretto di Polizia 5.

LEGGI: DOC 2 chi è l’infettivologa Cecilia Tedeschi, l’attrice è Alice Arcuri

L’anno fondamentale per la sua carriera è stato il 2010. Ha recitato al cinema in Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo grazie alla fiction R.I.S. Roma – Delitti imperfetti. Svariate le produzioni televisive cui ha preso parte nel corso degli anni, da Squadra mobile a Buongiorno, mamma!, fino al grande successo de Il cacciatore. Nel 2021, infine, ha interpretato Daniele De Rossi nella serie Speravo de morì prima, che ha fatto molto discutere, essendo incentrata sull’ultimo e chiacchierato anno da calciatore di Francesco Totti.

LEGGI: DOC 2 la storia vera del dottore Andrea Fanti

Marco Rossetti, vita privata

C’è qualcuno di speciale nella vita di Marco Rossetti? La risposta è sì. L’attore è fidanzato con Beatrice Arnera, nata in provincia di Alessandria il 31 ottobre 1995. Anche lei, come lui, è un’attrice. Ha recitato in svariate serie TV e fiction di successo, da Il Commissario Montalbano al film dei The Jackal, Addio fottuti musi vedi.