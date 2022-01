Il trattamento reale è una divertente e romantica commedia presente nel catalogo streaming di Netflix. Una pellicola pubblicata giovedì 20 gennaio, in grado di commuovere e far sorridere al tempo stesso.

Come finisce Il trattamento reale? Scopriamo insieme qual è il finale di questa splendida commedia romantica con protagonisti Laura Marano nei panni di Isabella e Mena Massoud in quelli di Thomas.

I preparativi del matrimonio proseguono ma Thomas sente sempre più una particolare sintonia con Izzy. Lo stesso dicasi per lei. I due si raccontano anche aneddoti sulla loro infanzia. Interviene però la madre di Lauren, che teme che l’avvicinamento tra i due possa annullare il matrimonio. Fa dunque pubblicare una foto dei due giovani insieme, il che porta al licenziamento di Izzy. Deve abbandonare il palazzo ma Thomas prova a intervenire. Le confessa di non amare Lauren ma lei va via comunque.

Thomas si pone contro la sua stessa famiglia, spiegando di non volersi sposare. Suo padre però gli spiega che il matrimonio è necessario per evitare la loro bancarotta. Non si tratta di nozze quanto di un patto politico, che farebbe del bene al popolo. Thomas è triste ma Walter lo incoraggia a non rinunciare all’amore. Gli rivela, infatti, che per dovere dovette lasciare il suo fidanzato. Nozze annullate, con l’approvazione di Lauren, e conseguente volo a New York del principe.

Izzy intanto fa i conti con la distruzione del suo salone, nel quale è scoppiato un incendio. Riesce anche a farsi valere con Doug. Si libera di questo strozzino e può finalmente ripartire. Confessa a sua madre che non lavorerà più come parrucchiera. Dirigerà il centro giovanile del quartiere come sognava di fare.

Di colpo, con sua grande sorpresa, trova sotto al balcone di casa Thomas in groppa al suo cavallo, proprio come lei gli aveva raccontato su suo padre. Le dice di amarla e di aver annullato le nozze. I due si baciano sotto gli occhi di Lola e Destiny, per poi allontanarsi a cavallo verso un futuro radioso.

