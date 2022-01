Il trattamento reale è un film romantico del 2022, diretto da Rick Jacobson, uscito su Netflix giovedì 20 gennaio. Una splendida storia che sa commuovere e, al tempo stesso, far sorridere. L’ideale per una serata da soli, con le amiche o magari in coppia.

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Il trattamento reale. Questo sarà di certo il prossimo film che vedrete su Netflix per rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro. Un bel filmetto, tisanina e Kinder fetta (cit.).

Il trattamento reale, trama e cast

Isabella è una giovane parrucchiera. Vive e lavora a New York e ha origini italiane. Gestisce un salone di bellezza che si chiama Bellissime. Di colpo riceve una proposta lavorativa a dir poco allettante. Dovrà occuparsi del taglio di capelli del principe Thomas di Lavania, che ha bisogno di un taglio per la sua festa di fidanzamento.

Un’opportunità davvero unica e poco importa che la chioma del giovane reale sia alquanto ribelle. Qualcosa però cambia di colpo. Assiste al maltrattamento di una sua sottoposta ed ecco che le forbici vengono posate di colpo. Isabella si rifiuta di prosegue. Il motivo è presto detto: “Un principe dovrebbe essere un gentiluomo e proteggere gli umili”.

Thomas si ritrova sorpreso da tanta onesta ma apprezza enormemente il carattere di Isabella. Le chiede scusa e propone di continuare il taglio. Lei si ricrede e in breve tra i due nasce una certa intesa. Un rapporto che cresce rapidamente, trasformandosi in qualcosa di diverso e più profondo. Tra fughe e ritorno, scherzi e chiacchierate sotto le stelle, sboccia un sentimento che è però in pieno contrasto con la vita programmata del principe.

Questi deve fare ritorno nel suo Paese ma la squadra di Bellissime, in seguito, sarà chiamata a occuparsi di trucco e acconciature della cerimonia di fidanzamento. Il matrimonio combinato fa parte dei doveri di un reale. Thomas ha una scelta da fare: amore o responsabilità?

Ecco il cast de Il trattamento reale:

Laura Marano: Isabella

Mena Massoud: Thomas

Chelsie Preston Crayford: Destiny

Jacque Drew: Ruth LaMott

Cameron Rhodes: Walter

