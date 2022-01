L’uomo d’acciaio è un film del 2013 diretto da Zack Snyder. Una pellicola molto importante, dal momento che rappresenta l’esordio di un nuovo Superman, interpretato da Henry Cavill. Si pone così un nuovo inizio alla saga cinematografica, ma i fan non dimenticano di certo quanto avvenuto in precedenza.

Quanti film di Superman sono stati realizzati dopo L’uomo d’acciaio? Qual è l’ordine per guardare tutti i film principali realizzati sul celebre supereroe DC? Scopriamolo insieme.

LEGGI: La Sposa, di quale malattia soffre Paolino

L’uomo d’acciaio, film di Superman DC

Henry Cavill veste i panni di Clark Kent e dunque di Superman in questo reboot particolarmente fortunato. Il film ripercorre le tappe classiche della genesi del personaggio DC. Si va dalla decisione di Jor-El di spedire il figlio Kal-El sulla Terra, vista la condanna del suo pianeta, Krypton. L’arrivo sul nostro pianeta del generale Zod, kryptoniano conquistatore, spingerà Clark a compiere il proprio destino.

I fan attendono con ansia nuovi film dedicati esclusivamente a Superman, con protagonista Henry Cavill. La carriera dell’attore è intanto decollata ed è tornato a vestire il costume, ma soltanto per delle pellicole di gruppo. Si continua a parlare della possibilità di un sequel de L’uomo d’acciaio, ma oggi occorrerebbe trovare spazio tra i tanti impegni dell’attore, che ha dato il via, intanto, anche al franchise di The Witcher.

Nel 2016 è giunto al cinema Batman v Superman: Dawn of Justice, che prova ad adattare liberamente il classico del fumetto di Frank Miller. Al tempo stesso, però, si apre la porta alla Justice League, elemento chiave del DC Extended Universe. Una pellicola dedicata esclusivamente alla Justice League è infine giunta nel 2017. La sua realizzazione è stata però problematica. Zack Snyder si è dovuto allontanare dal progetto, quasi concluso, a causa di motivi famigliari. Warner Bros non lo ha atteso e ha consegnato le chiave della pellicola a Joss Whedon. Il risultato è stato deludente e i fan hanno per anni chiesto una Snyder’s Edition, giunta infine su HBO Max e risultata incredibilmente migliore della versione cinematografica.

LEGGI: La Sposa, chi è Paolino l’attore prodigio che lo interpreta

Film Superman: in che ordine guardarli

La DC non è ancora riuscita a replicare al meglio l’intricato universo narrativo della Marvel. Un processo iniziato da circa 10 anni, con risultati altalenanti. Superman è senza dubbio, insieme con Batman, il personaggio che ha ricevuto maggiore attenzione dagli studios, sul fronte DC.

L’ordine con il quale guardare i film dell’uomo d’acciaio è quello cronologico. Spazio alla saga con protagonista Christopher Reeve, seguita dal deludente Superman Returns, che in molti evitano di riguardare. La versione di Brandon Routh non venne apprezzata affatto e non riuscì, dunque a ottenere un sequel. Occorre precisare che le pellicole dagli anni ’70 a oggi sono preceduti dal primo lungometraggio, risalente al 1951, Superman and the Mole Men.

LEGGI: La Sposa, anticipazioni della seconda puntata di domenica 23 gennaio

Ecco l’ordine dei film di Superman:

Superman, 1978

Superman II, 1980

Superman III, 1983

Superman IV, 1987

Superman Returns, 2006

L’uomo d’acciaio, 2013

Batman v Sueprman: Dawn of Justice, 2016

Justice League, 2017

Zack Snyder’s Justice League, 2021

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI