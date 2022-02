Lunedì 31 gennaio si è conclusa Non mi lasciare, apprezzata fiction Rai con Vittoria Puccini. Abbiamo avuto modo di parlare di come sia finita l’ultima puntata (link di seguito). Scopriamo ora se ci sarà una seconda stagione.

I fan vogliono Non mi lasciare 2. Cosa sappiamo sulla seconda stagione della fiction Rai con Vittoria Puccini e Alessandro Roja? Vi saranno nuovi casi da affrontare in futuro. Ecco le ultime notizie in merito.

Non mi lasciare 2, quando esce

Gli spettatori si sono appassionati alle vicende di Elena Zonin, interpretata da Vittoria Puccini. Una fiction Rai nata come “limited series”. Una vera e propria miniserie non strutturata per avere una necessaria seconda stagione. Ciò vuol dire che il finale di Non mi lasciare è completo. Il cerchio è chiuso e non si dovranno guardare nuovi episodi per poter apprezzare la storia raccontata.

Ci sarà, dunque, una seconda stagione di Non mi lasciare? Ad oggi pare proprio di no. Per quanto la Rai punti costantemente su rinnovi di stagione, così da ampliare i racconti proposti, non sembra questo il caso.

A far propendere in tal senso sono soprattutto le parole di Alessandro Roja. L’attore, che nella fiction interpreta il personaggio di Daniele Vianello, ha rilasciato un’intervista a Sorrisi e Canzoni, chiarendo di non essere un grande fan della lunga serialità: “Per il momento non ho altre fiction in ballo. Ho in uscita soltanto la nuova versione di ‘…Altrimenti ci arrabbiamo!’. Non posso svelare di più”.

Nessun accenno a un’eventuale seconda stagione di Non mi lasciare. Non è da escludere, però, che sia ancora troppo presto per poterne parlare. In seguito la Rai potrebbe sorprendere gli appassionati con un annuncio a sorpresa. Chi ha seguito con attenzione le indagini di Elena Zonin apprezzerebbe di certo un nuovo caso. I dati, infatti, parlano da soli:

Prima puntata (10 gennaio): 4.561.000 spettatori, 20.3% di share

Seconda puntata (17 gennaio): 4.312.000 spettatori, 19.57% di share

Terza puntata (24 gennaio): 3.751.000 spettatori, 16.3% di share

