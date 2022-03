Anticipazioni Gf Vip 3 marzo: Jessica chiude, Soleil disperata, Alex gelosone

Anticipazioni Gf Vip di stasera 3 marzo piene di colpi di scena. Jessica cambia atteggiamento, Soleil si spera in sauna, Alex geloso di Antonio

Le ultime news sul Grande Fratello Vip sono all’insegna dei colpi di scena in vista delle finale del 14 marzo. Non si tratta, come si può immaginare, di un cambio di strategie o di concorrenti che si avvicinano ad altri. È il momento di lavorare su se stessi e di giocare d’astuzia oppure di lasciare il passo alla sincerità. Dalle Anticipazioni Gf Vip di stasera 3 marzo, dopo la linea della vita, al c’entro c’è Jessica il suo cambiamento di atteggiamento nei confronti di Barù.

Non sappiamo se e stato complice un discorso fatto lunedì notte da Delia Duran fatto sta che le ultime notizie sul grande fratello Vip vedono una donna completamente diversa rispetto ai giorni scorsi. Forse, e questo il filo conduttore che ha portato anche alla profonda crisi di Soleil. Nelle ultime ore si è lasciata andare ad un pianto disperato da sola in sauna. Scintille non solo tra Jessica e Barú, ma a distanza seppur la moglie non lo sa, anche tra Antonio Medugno ed Alex belli. Entriamo nel vivo delle anticipazioni del Gf Vip di stasera 3 marzo.

Anticipazioni Gf Vip stasera 3 marzo, Jessica e Barú

Jessica dopo la linea della vita è come rinata ulteriormente. Avevamo già visto con il passare dei mesi il cambiamento della Princess. Lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato come il suo percorso sia stato uno dei più importanti per il raggiungimento dell’accettazione di sé, della acquisizione di sicurezza come donna, e perché no, di una nuova consapevolezza della sua sensualità. Lo ha ammesso anche la maggiore delle Selassiè: è una nuova Jess che ha chiuso col passato. Tornando però all’inizio delle nostre osservazioni, abbiamo parlato della linea della vita.

È come se questo spazio che le è stato dedicato le avesse dato la carica per essere più forte nel suo corteggiare il nipote di Costantino della Gherardesca. La dimostrazione in queste ore, dalle ultime notizie sul grande fratello Vip ci sono state scintille tra Jessica e Barù ma a differenza delle scorse volte la più forte è stata lei e non ha ceduto alle sue provocazioni. Nello specifico a lui dava fastidio che lei ballasse mentre erano a tavola, lei non ha cambiato il suo atteggiamento anzi ha twerkato in maniera provocatoria. C’entra Delia Duran e il discorso che le ha fatto di essere più donna nel cercare di conquistarlo? Dalle anticipazioni del Gf Vip di stasera 3 marzo è un tema che sarà affrontato in puntata.

Anticipazioni Gf Vip stasera 3 marzo, Soleil in crisi, Alex geloso

Altre due donne, stando alle anticipazioni del Gf Vip di stasera 3 marzo, sono al c’entro della puntata: Soleil e Delia. Partiamo dalla Sorge che nelle ultime ore sembra essere entrata in una crisi profonda. Dalle ultime notizie sul grande fratello la bionda concorrente si sente emarginata. Il motivo? Ancora una volta la Gf Vip Radio. Ieri sera è andata in scena quella che sembra l’ultima puntata del format a scegliere la squadra della diretta radiofonica in streaming, condivisa anche sui profili Instagram della Casa, Jessica.

La maggiore delle Princess a scelto tutte le donne coinquiline eccetto Soleil. Lei è rimasta malissimo, si è sentita esclusa e si è isolata in sauna per pensarci un po’ su, poi è crollata in un pianto straziante. Sicuramente questa sera 3 marzo alla grande fratello VIP si parlerà anche di Delia che si è nuovamente avvicinata ad Antonio. La Duran l’ha fatto sicuramente perché ha visto il tik toker napoletano molto giù dopo l’uscita della Caldonazzo. Lo stesso ragazzo ha ammesso di essere felice di questa vicinanza e di sentirsi completo.

Questo rapporto tra Delia e Antonio ha mandato in crisi Belli che ha fatto il gelosone su Twitter alludendo a sguardi troppo provocanti del gieffino a sua moglie. Dalle anticipazioni entrerà nella casa del grande fratello Vop questa sera 3 marzo Alex per un uno scontro con Antonio? È possibile.

Grande Fratello Vip 3 marzo, chi è in nomination

Sono 5 i concorrenti del Grande Fratello Vip in nomination che questa sera al televoto si giocano l’eliminazione: Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Giucas Casella e Sophie Codegoni. Antonio è stato il più nominato della scorsa puntata, con le palesi ha totalizzato ben 8 nomination perché l’ultimo arrivato. Ha trascorso giorni tra alti e bassi, ma grazie anche al sostegno dei concorrenti sembra aver superato la crisi dovuta al suo problema fisico per cui voleva abbandonare la casa. Per lui potrebbe esserci stasera 3 marzo qualche bella sorpresa.

A sua volta ha nominato Sophie Codegoni che, come tutti gli altri, è andata al televoto per una sola preferenza. Dopo il contraccolpo per l’uscita di Alessandro Basciano, si è ripresa e ha continuato il suo percorso con serenità. Miriana Trevisan è ormai abituata ad essere in nomination, a nominarla Delia, che l’ha ritenuta falsa nell’ultimo periodo, in particolare dopo il suo bacio con Soleil. Giucas è stato invece mandato al televoto da Jessica per un fraintendimento, lei pensava che lui soffrisse per un’ernia e non pensava che con un solo voto fosse tra i candidati all’eliminazione.

Sono stati invece giorni particolarmente complicati per un altro nominato, Davide Silvestri che è andato in nomination dopo il voto ricevuto in confessionale da Lulù. È andato in escandescenza e per giorni non ha fatto altro che parlare di questo episodio, senza però scontrarsi faccia a faccia con la Princess.

