Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 marzo, stasera rivelazioni su cosa è accaduto nella Jeru capanna tra Jessica e Barù da un video inedito, la crisi di Miriana, doppia eliminazione ed un terzo finalista

Questa sera la puntata del 7 marzo del grande fratello Vip è all’insegna di colpi di scena. Come annunciato dalla produzione è prevista un’altra doppia eliminazione e la decretazione del terzo finalista del reality più lungo della storia della televisione. Le ultime notizie del Gf Vip però ci parlano di una casa dove tira un’aria di tutti contro tutti e lo confermano anche le anticipazioni Grande Fratello Vip 7 marzo. Si avvicina, infatti, la finale ed i concorrenti con il passare del tempo continuano ad avere un’unica ossessione: arrivare alla puntata del 14 marzo. Le strategie sono così all’ordine del giorno anche all’interno di quei gruppi che sembravano legati da un’amicizia inossidabile.

Nel mirino dei gieffini in questi giorni c’è stata Jessica. L’astuta Soleil ha notato durante i tweet che vengono mostrati a fine diretta che è frequente l’hashtag Jerù. Lo ha rivelato ad altre persone e Davide ha espresso l’idea che le due sorelle Selassié sono da dividere per disperdere i voti. Anche Miriana ha avuto un atteggiamento strano nei confronti della maggiore delle Princess. Nonostante sia stata salvata dal televoto flash al posto di Sophie non le sono piaciuti alcuni atteggiamenti che ha avuto con Lulù. Di contro a molti Jessica è sembrata falsa. Di sicuro questa sera nella puntata del 7 marzo prevista l’analisi della strategia dei concorrenti. Nel dettaglio le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip di stasera.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 marzo, la Jeru capanna

La Jeru capanna, come amano chiamarla i fan su Twitter, non può che essere al centro della puntata di questo lunedì del Gf. Stando alle anticipazioni del grande fratello Vip del 7 marzo, infatti, Alfonso Signorini sa qualcosa in più di ciò che noi possiamo solo dedurre dai pochi firmati a disposizione. È possibile che la produzione abbia dei video inediti che sono sfuggiti anche ai telespettatori più nottambuli, dettagli dove la verità su cosa è accaduto sotto la capanna di coperte tra Jessica e Barù può essere finalmente svelato. Le ultime notizie sul Gf Vip ci mostrano, infatti, una curiosità morbosa da parte degli altri concorrenti che indagano su cosa possa essere accaduto tra i due. Dobbiamo dire addio ai Jeru per dare il benvenuto ad una nuova coppia o a dei buoni amici? Dopo quanto successo nulla può essere più come prima.

La capanna per i Jeru è stata costruita con delle coperte da Soleil e Lulù. La prima cosa che va chiarita è se Barù era ubriaco quando ha chiesto un po’ di privacy per lui e Jessica in capanna. L’altro aspetto da chiarire è la verità su cosa è accaduto tra i due. La maggiore delle Selassiè e Barù continuano a dire che si sono solo detto delle parole importanti, si sono chiariti sul loro futuro fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, si sono detti di volersi bene e che ci saranno sempre l’uno per l’altra. Voi ci credete? Un po’ strano visto che Barù in piscina a Davide e Jucas non aveva di certo tessuto delle parole al miele per Jessica, tradendola. Non è escluso, secondo le anticipazioni Grande Fratello Vip del 7 marzo che in puntata si parli della strategia dividi e impera di Barù.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7 marzo, la crisi di Miriana

Le ultime notizie sul Gf Vip parlano anche di una concorrente a sorpresa in crisi, nonostante il forte gradimento del pubblico: Miriana. Durante il Trap party di sabato sera, si è messa in disparte partecipando pochissimo per poi ritirarsi in stanza al momento delle danze. Si sentiva inadeguata ad un certo tipo di festa, anche se è stata assolutamente senza eccessi, mentre ha ribadito di non aver voglia di avere a che fare con determinate persone. La Trevisan e per molti una delle papabili vincitrici, soprattutto stando al parere di altri concorrenti all’interno della casa. Le anticipazioni Grande Fratello Vip del 7 marzo parlano chiaro, è il momento della verità.

Per questo sente la tensione e allo stesso tempo si sente esclusa dal gruppo principale che si è venuto a creare in queste ore: Davide, Soleil, Giucas e Barù, a sua volta legato a Jessica e Lulù. A conti fatti lei e Manila sono un po’ fuori dal gruppo. Stando alle anticipazioni Grande Fratello Vip di stasera 7 marzo, in studio è possibile un dibattito dedicato alla crisi di Miriana e una sorpresa per lei in questo momento di difficoltà e stanchezza. L’ex Miss italia ha trascorso, al contrario, una settimana serena. Probabile che il fatto che non sia a rischio eliminazione e l’incontro con l’amica Valeria Graci l’abbiano tranquillizzata.

Grande Fratello Vip 7 marzo, chi è in nomination

Le ultime notizie sul grande fratello Vip confermano una puntata con protagonista il pubblico da casa. In nomination per la puntata di stasera 7 marzo ci sono, Miriana, Davide e Jessica che al televoto si giocano l’eliminazione. Delle due concorrenti donne noi della redazione di Contrataque vi abbiamo già parlato. Diverse invece le ore trascorse da Silvestri. L’attore dopo la scossa di adrenalina dello scorso giovedì, si è dimostrato particolarmente agguerrito per raggiungere l’obiettivo finale del 14 marzo.

Ha spesso parlato di strategie e gradimento del pubblico continuando a scontrarsi con Lulù. dalle anticipazioni Grande Fratello Vip di stasera 7 marzo, i concorrenti immaginano, a ragione, che nella puntata di questa sera del grande fratello ci sia una seconda eliminazione con televoto flash. È interessante scoprire se la catena di salvataggio prevede la stessa dinamica. Non hanno invece ipotizzato i gieffini un’altra novità della difetta di stasera del Gf Vip: la scelta del terzo finalista di questa edizione che si aggiunge ai due già scelti dal pubblico.

