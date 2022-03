La pupa e il secchione 2022 partecipanti: fango sul cast

Il 15 marzo torna La pupa e il secchione 2022, Lo show in prima serata su Italia 1 ha già un cast ben definito. I partecipanti del programma sono già al centro delle polemiche. Scopriamo chi sono e perché

Tardava ad arrivare e il ritorno in prima serata de La Pupa e il Secchione è all’insegna delle novità. L’edizione 2022 del programma vede al timone Barbara D’Urso che a partire da martedì 15 marzo su Italia 1 metterà in scena un format rinnovato che ha mantenuto solo il confronto tra menti geniali e belli alla ricerca di quel pizzico di cultura in più che dà ancora più fascino. La prima novità annunciata dalla conduttrice a Pomeriggio 5 sta nella presenza di una giuria composta da Federico Fashion Style, Antonella Elia e molto probabilmente Soleil Sorge.

Il senso dei giurati è quello di dare al reality il taglio da show che ha funzionato già con Back to School condotto da Nicola Savino, sempre su Italia 1. La rete Mediaset vuole essere sempre più riferimento per un target di pubblico giovane avrebbe dovuto vedere la presenza nel cast di volti magari meno conosciuti in tv ma con un importante seguito social. È stato così? Scopriamo insieme i partecipanti de La Pupa e il Secchione 2022.

La Pupa e il Secchione 2022 partecipanti: il cast

I partecipanti de La Pupa e il Secchione 2022 solo in parte sono stati ufficializzati per mantenere l’effetto sorpresa che ama un pezzo da 90 della tv come Barbara D’Urso. Come ormai da tradizione rispetto alle prime edizioni del format, non c’è differenza di genere tra Pupe e Secchioni: i belli sono sia uomini che donne tanto quanto i geni scelti per il programma. I primi concorrenti della Pupa e il Secchione 2022 vedono nel cast: Aristide Malnati, esperto dell’Antico Egitto e già nel giro della D’Urso, il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi e Gianmarco Onestini, vera e propria star della tv spagnola. Sono pupe o secchioni?

Se nel caso di Aristide Malnati il curriculum per poter interpretare questo ruolo è ad hoc, per gli altri due concorrenti de La Pupa e il Secchione 2022 hanno scatenato sui social una vera e propria macchina del fango. Non tanto Nicolò Scalfi, che nonostante la sua avvenenza ha dimostrato di essere il giocatore perfetto vincendo oltre 800 mila euro a Caduta Libera, anche se per molti la cultura è un’altra cosa. Ad attirare le critiche di fan e appassionati della tv è la scelta di Gianmarco Onestini come secchione. In effetti perché Gianmarco Onestini è un secchione? Risulta che lui stia studiando giurisprudenza e che sia in procinto di laurearsi dopo il diploma al liceo linguistico. Viene da sé il dubbio se meriti il ruolo di secchione: siamo certi che ci stupirà a La Pupa e il Secchione 2022 con la sua cultura.

Tra i concorrenti VIP dello show condotto da Barbara D’Urso ci sono Flavia Vento, Francesco Chiofalo e Paola Caruso. A prescindere dal ruolo specifico dei partecipanti, anche in questo caso c’è grande attenzione sui nomi scelti. Flavia Vento viene dall’esperienza di Back To School ma è stata spesso ospite e opinionista nel salotto della D’Urso sia a Pomeriggio 5 che nei suoi programmi in prime time, si può dire lo stesso con Francesco Chiofalo all’epoca della sua relazione con Antonella Fiordelisi e per la sua malattia.

Paola Caruso è forse tra i tre il personaggio televisivo che più è legato a doppio filo con l’universo dursiano. Come dimenticare la scoperta della sua madre biologica nell’ascensore di Live Non è la D’Urso? In fondo non riusciamo a capire dove si fonda il problema nello scegliere personaggi tv già scafati e conosciuti da una redazione che da anni si occupa di show in prima serata.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI