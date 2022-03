La notte degli Oscar 2022 ha regalato sorprese, questo è certo. Il mondo del cinema ha visto festeggiare in maniera commossa i protagonisti di CODA – I segni del cuore. Miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Un sogno a occhi aperti. Non si tratta, però, della pellicola che ha vinto più premi in questa edizione degli Academy Awards. Scopriamo chi ha “sbancato” a Hollywood.

Non si è trattato di una vittoria a mani basse, questo è certo. Vi è stato però un film che numericamente ha battuto tutti. Scopriamo di che pellicola amatissima si tratta, in attesa della parte 2, che potrebbe condurre anche all’Oscar come miglior film tra qualche anno.

Oscar 2022 chi ha vinto più premi

Dune di Denis Villeneuve ha vinto ben sei Oscar. La pellicola ha adattato metà del primo romanzo della celebre e omonima saga letteraria di Frank Herbert. Il regista ha offerto al grande pubblico un assaggio di ciò che arriverà, realizzando un’opera spettacolare che in tanti credevano impossibile. Non si è trattato del primo tentativo, infatti.

Il suo Dune vanta un cast stellare e una fotografia superba, con splendidi effetti speciali. Riconoscimenti, tra gli altri, ottenuti agli Oscar 2022. Vi è però ancora tanto da scoprire e la parte 2 potrebbe davvero regalare sorprese a Hollywood. Una volta entrati nel vivo della trama, non è da escludere, infatti, un Oscar per il miglior film. Ecco tutti i premi vinti:

Miglior colonna sonora: Dune

Miglior sonoro: Dune

Migliori effetti visivi: Dune

Miglior fotografia: Dune

Miglior montaggio: Dune

Miglior scenografia: Dune

