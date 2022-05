Pacifico è un noto cantautore. Sapevate che ha scritto grandi successi anche per donne che avete cantato per anni? Scopriamo tutte le canzoni scritte dall’artista

Pacifico è uno degli autori più apprezzati degli ultimi anni. Musicista autodidatta, il suo nome compare tra alcune delle canzoni più ascoltate in Italia e che hanno portato al successo numerosi artisti. Penna sopraffina, suona chitarra e pianoforte e fin da giovane ha dedicato la sua vita alla musica prima come musicista e poi come frontman. Scopriamo la carriera di Pacifico, dagli inizi alla doppia professione di cantautore e autore di successo

Pacifico vero nome e carriera

Il vero nome di Pacifico Luigi “Gino” De Crescenzo ed è nato il 5 marzo 1964 ha quindi 58 anni di età. Ha origini napoletane ed è laureato in scienze politiche. Il nome d’arte Pacifico è nato nel 2001 per la pubblicazione del suo primo album da solista. In precedenza aveva fondato i Rossomaltese e collaborato con la regista Roberta Torre. La svolta arriva grazie ad un demo inviato a Paolo Iafelice, produttore artistico e collaborato di De André e Capossela. Proprio Iafelice spinge Luigi De Crescenzo a cantare le sue canzoni in prima persona. Nasce così Pacifico che nel 2001 debutta con l’album omonimo conquistando tra gli altri la targa Tenco come migliore opera prima.

La capacità di scrittura di Pacifico attira quasi subito Adriano Celentano che lo coinvolge nell’album Per sempre. Successivamente partecipa alla colonna sonora del film Ricordati di Me e inizia a collaborare con Samuele Bersani e Frankie Hi Nrg. Nel 2004 partecipa al Festival di Sanremo con Solo un sogno e pubblica l’album Musica leggera. Due anni dopo è il turno di Dolci frutti tropicali. Alterna tantissime collaborazioni da autore alla sua carriera da solista pubblicando altri tre album, l’ultimo nel 2019. Si cimenta anche con il romanzo e scrive Ti ho dato un bacio mentre dormivi nel 2020 e Io e la mia famiglia di Barbari nel 2022.

Pacifico e le canzoni scritte: i successi di Nannini e Gabbani

Tra i più grandi successi scritti da Pacifico spicca Sei nell’anima, canzone del 2006 portata al successo dalla splendida voce di Gianna Nannini. Entrata di diritto tra le canzoni più belle e apprezzate dalla cantante, Sei nell’anima è stato uno dei suoi maggiori successi e che ha riportato la Nannini dal primo posto in classifica dopo sedici anni con l’album Grazie. In merito a Sei nell’anima, Pacifico ha raccontato che è nata di getto ed è quasi perfetta. Un tentativo nato con Gianna Nannini dove si è accesa immediatamente la scintilla. Sei nell’anima è venuta fuori in un’ora e mezza.

Proprio con la rocker, Pacifico collabora a stretto contatto componendo anche i brani Dimentica, I Wanna Die 4 U, Io e te, Le carezze, Mosca cieca, Ogni tanto, Pazienza, Indimenticabile, Rock, Salvami, Inno, Lasciami stare e Suicidio d’amore. Proprio Gianna Nannini partecipa all’album Dentro ogni casa nella canzone Tu che sei parte di me.

Pacifico ha collaborato anche con Anna Oxa e Zucchero. Per quest’ultimo ha scritto Oltre le rive dell’album Chocabeck, mentre è stato coautore per Noemi nel 2011. Nel corso degli anni è tornato a scrivere per Adriano Celentano e ha composto la canzone Ti penso e cambia il mondo, mentre per Antonello Venditti ha scritto Ti ricordi il cielo. Pacifico ha inoltre collaborato tra gli altri con Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Giorgia, Marco Mengoni, Raf e Samuele Bersani.

Da sottolineare i sodalizi artistici con Malika Ayane e Francesco Gabbani. Per la cantante ha scritto alcuni tra i suoi più grandi successi come Contro vento, Il giorno in più, Ricomincio da qui e Sospesa. Con Francesco Gabbani è stato coautore di Spazio Tempo e Viceversa, canzone che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2020 e che ha venduto oltre 140 mila copie.