Amici 21 Rita Pavone giudice d’eccezione: gela Luigi e Albe

A sorpresa nella semifinale di Amici 21 spunta un giudice d’eccezione: Rita Pavone. Su Twitter il suo commento su Luigi e Albe spiazza

Amici 21 ha attirato anche in questa edizione tantissimi appassionati e fan che nel corso delle puntate si sono divisi tra i beniamini da supportare. Con la semifinale in onda il 7 maggio il livello delle esibizioni si è alzato ulteriormente rendendo la sfida agguerrita e ricca di emozione. I ragazzi ancora in corsa hanno dato il massimo per conquistare un posto in finale e hanno attirato l’attenzione sui social dominando la classifica dei trend su Twitter.

La puntata di Amici 21 è stata seguita anche da nomi importanti del settore musicale e in particolare da Rita Pavone che ha scelto Twitter per esprimere le sue preferenze e dare il proprio giudizio su Sissi, Albe, Alex e Luigi, i cantanti ancora in gara in questa edizione. L’artista è giudice di All Together Now e in precedenza ha valutato anche i partecipanti di Sanremo Young. Non è quindi nuova ai talent televisivi ed è per questo che il suo giudizio non è passato inosservato e ha attirato una lunga serie di risposte.

Con un tweet sul suo account ufficiale, Rita Pavone ha infatti espresso la sua preferenza spiegando di apprezzare Alex e Sissi, entrambi allievi di Lorella Cuccarini. Questo il commento della cantante: “La differenza che fa di un cantante un artista è riuscire a proporre dei brani famosi rendendoli propri, aggiungendo note diverse ed altre intuizioni musicali che non sono presenti nella versione originale. Sono tutti bravi, ma Alex e Sissi fanno la differenza”.

Un giudizio netto che gela Luigi e Albe, tra i protagonisti di Amici 21 e considerati tra i preferiti per la vittoria finale. Infatti con questo tweet Rita Pavone ha voluto sottolineare la capacità di Alex e Sissi di saper interpretare nella maniera giusta qualsiasi tipo di canzone.