Concerto Radio Italia Milano: scaletta e cantanti

Arriva uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione: vediamo la scaletta e cantanti del concerto di Radio Italia.

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’anno. Sabato 21 maggio, da Piazza Duomo in Milano, va in scena il concerto di Radio Italia, uno dei più ricchi e importanti live gratuiti della musica italiana. Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco allestito nella famosa piazza milanese: andiamo a scoprire la scaletta del concerto e tutte le informazioni utili.

Concerto Radio Italia: scaletta e cantanti

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono i conduttori di una grande serata di musica. Insieme a loro, sul palco, ci saranno alcuni dei più importanti esponenti del panorama musicale attuale. Da una leggenda come Gianni Morandi a grandi artisti del momento come Marco Mengoni, Marracash e Coez, fino ad alcuni giovani che si stanno ritagliando il loro ampio spazio come Sangiovanni, Irama e Ultimo. Non manca ovviamente la rappresentanza femminile, composta da alcune delle più grandi protagoniste del mondo della musica come Elisa, Alessandra Amoroso ed Elodio.

Ecco la lista dei cantanti e le canzoni dell’evento, non in ordine di uscita perché la scaletta non è ancora nota:

Alessandra Amoroso

Sorriso Grande

Canzone inutile

Camera 209

Coez

Come nelle canzoni

Occhi rossi

È sempre bello

Elisa

O forse sei tu

Litoranea

Luce (Tramonti A Nord Est)

Elodie

Bagno a Mezzanotte

Guaranà

Vertigine

Francesco Gabbani

Volevamo solo essere felici

Viceversa

La Rete

Ghali

Habibi

Good Times

FORTUNA

Irama

5 Gocce (feat. Rkomi)

La genesi del tuo colore

Marracash

Crazy Love

LAUREA AD HONOREM

∞ LOVE

Marco Mengoni

No Stress

Ma stasera

Esseri umani

Gianni Morandi

Apri tutte le porte

C’era un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles e I Rolling Stones (Grazie a tutti)

Uno Su Mille

Pinguini Tattici Nucleari

Pastello Bianco

Scrivile Scemo

Ringo Starr

Rkomi

Insuperabile

LA CODA DEL DIAVOLO feat Elodie

PARTIRE DA TE

Sangiovanni

Farfalle

malibù

cielo dammi la luna

Ultimo

Piccola stella

Buongiorno Vita

22 settembre

Concerto Radio Italia: tutte le informazioni

Il concerto dunque andrà in scena sabato 21 maggio e l’inizio è previsto per le ore 20:10. Sono circa 20.000 gli spettatori attesi in Piazza Duomo, ma sarà possibile seguire l’evento anche in televisione.

La visione del concerto è possibile in chiaro, tramite Radio Italia Tv e Tv8, e tramite il decoder di Sky, al canale Sky Uno. Per ciò che concerne lo streaming, è possibile anche usufruire dell’applicazione di Now TV per seguire il concerto.