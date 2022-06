First Kill chi è Imani Lewis: Calliope nella serie Netflix

- Advertisement -

First Kill è una nuova serie young adult Netflix a tema vampiri. Chi è Imani Lewis, ovvero Calliope, una delle protagoniste.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Imani Lewis, una delle due protagoniste di First Kill, in streaming su Netflix dal 10 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, la cacciatrice di vampiri della coppia di cui il pubblico si innamorerà a breve.

Imani Lewis chi è

Imani Lewis è una giovane attrice americana, nata il 13 aprile 1999 a New York. Ha 23 anni e si è già messa in mostra per Eight Grade nel 2018, Hightown nel 2020 e The Equalizer nel 2021. First Kill promette però d’essere la sua grande chance per ottenere una certa notorierà. Lo show Netflix si annuncia come uno dei grandi eventi della stagione streaming, considerando anche come abbia alle spalle la penna dell’amatissima V. E. Schwab.

Le informazioni sono alquanto scarne, così come nel caso della sua collega di set Sarah Catherine Hook. Ecco cosa sappiamo. Nel corso degli anni ha preso parte a un totale di 14 progetti recitativi, apparendo per la prima volta in un cortometraggio dal titolo Hear Say, nel ruolo di Alex, nel 2017. Non vi sono informazioni ufficiali sulla sua vita privata, al momento, ma di sicuro sapremo di più nei mesi dopo l’uscita di First Kill. Pare che ad oggi sia single.

First Kill trailer



First Kill clip esclusiva

First Kill chi è Calliope

Imani Lewis interpreta Calliope nella serie First Kill. Si tratta di una giovane ragazza che ha da poco cambiato città insieme alla sua famiglia. Qualcosa che ai Burns accade spesso. Sono infatti dei cacciatori di vampiri di lunga generazione. Devono necessariamente spostarsi in giro per il Paese, così da individuare gruppi da abbattere. È il loro lavoro ma soprattutto destino e non pare esservi fuga. Calliope non ha mai vissuto come una normale adolescente e ancora una volta deve fare i conti con una copertura da memorizzare.

Tutto cambia però quando incontra Juliette. Scatta qualcosa tra loro, ma ben presto risulta evidente come appartengano a mondi opposti. La giovane è infatti una vampira ma Calliope non riesce a vederla come un bersaglio da uccidere. Il loro è però un amore proibito.