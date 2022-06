First Kill come finisce: finale spiegato della serie Netflix

- Advertisement -

Come finisce First Kill? Ecco il finale spiegato dell’ottava puntata della serie di E. V. Schwab in streaming su Netflix.

Una puntata finale drammatica e sofferta, l’ottava di First Kill. Di seguito vi spieghiamo il finale dello show di E. V. Schwab, in streaming su Netflix dal 10 giugno. Come finisce First Kill? Scopritelo di seguito.

First Kill come finisce

Juliette e Calliope raggiungono Apollo al Wooden Stake, dov’è in uno dei bagni con il corpo senza vita di Theo, o almeno così credono. C’è sangue ovunque e la vampira dice loro di andare via, mentre lei prova a ripulire un po’. Uscendo trova il rossetto di sua sorella Elinor e capisce cos’è accaduto. È pronta ad avere un duro confronto con lei.

Tornati a casa, Calliope e Apollo hanno una strana sorpresa. Theo è vivo e siede sereno al tavolo con i loro genitori. C’è qualcosa di diverso in lui e quando è solo in camera lo si vede avere un’allucinazione di un serpente. Qualcuno lo ha trasformato in un vampiro. Juliette ha intanto un duro scontro con Elinor e ora è pronta a “venderla” a suo fratello Oliver. Questi vuole vendetta, considerandola responsabile della decisione della sua famiglia di allontanarlo. Gli consegna la chiave del suo deposito segreto e lui avvisa la polizia. Elinor finisce così in manette.

I Burns si rendono conto che Theo è stato trasformato in un vampiro. Lo trascinano nel seminterrato e lo legano, così da impedirgli la fuga. Jack vorrebbe ucciderlo ma Talia non glielo permette. Oliver intanto incontra Elinor in prigione. Le dice che i loro genitori non pagheranno la sua cauzione. Margot e Sebastian hanno altro cui pensare. Ricevono una lettera dal Legacy Council, richiedendo la presenza di lei dinanzi alla Corte in due giorni. Anche Davina dovrà presenziare, il che è impossibile visto che Sebastian l’ha divorata.

Theo si libera e scappa. Apollo lo combatte e Juliette arriva per fronteggiare il tutto, essendo l’unica ad avere reali conoscenze sull’essere un vampiro. Dice la verità, ovvero che è stata lei a trasformare Theo. È stato un errore. Voleva prosciugarlo e aiutarlo a morire con dignità. Per errore, data la sua giovane età, lo ha traformato. Calliope ascolta tutto e la rigetta. Le dice chiaramente che non vuole più avere nulla a che fare con lei. La giovane è furiosa e le dice che non farà altro, per il resto della sua vita, che cercare un modo per poter uccidere la sua specie, ovvero i vampiri Originali. Talia intanto libera Theo e lo conduce a casa di Oliver. Lo lascia alle sue cure, non sapendo però che il fratello di Juliette ha un altro motivo per aiutarla.