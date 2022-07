Ilary Blasi a Belve parlò di tradimento: la dura sentenza

È stato un tradimento a portare alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Se fosse lei non perdona e lo dice chiaramente in un’intervista.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano, ora è ufficiale. L’ex capitano della Roma e la famosissima conduttrice, tra le regine della TV italiana, hanno rilasciato dei comunicati ufficiali nei quali spiegano come il loro matrimonio sia giunto al capolinea. Ufficiosamente la notizia era di dominio pubblico da tempo, anche se i due avevano prontamente smentito, in maniera però sibillina. Da Dagospia a Chi, oggi vi è la ricostruzione degli eventi e il motivo dietro la separazione. La domanda che tutti si fanno è: Totti ha tradito Ilary Blasi?

Ilary Blasi a Belve

Intervistata nello studio del noto programma Belve, Ilary Blasi aveva risposto a una precisa domanda, che ora acquista ben altro significato. Il video sta diventando virale su TikTok e non solo. La conduttrice Francesca Fagnani le chiede se il suo matrimonio con Totti potrebbe superare un tradimento.

La risposta di Ilary Blasi è netta e non lascia spazio a interpretazioni: “No, né dell’uno né dell’altra”. Le viene poi ricordato del tatuaggio con le iniziali F e I, ovvero Francesco e Ilary. Potrà sempre trovarsene un altro il cui nome inizi con la F, suggerisce ironicamente la presentatrice. L’aria si fa però di colpo pesante in studio. L’intervista è dell’1 aprile 2022 e, secondo la ricostruzione di Dagospia, la crisi era già in atto da tempo. Il giornale sottolinea infatti come la Blasi non fosse presente al compleanno di Totti a settembre 2021.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sono tante le voci che girano. C’è chi parla di un tradimento da parte di entrambi e chi invece punta il dito contro Francesco Totti. È su di lui ad esempio che si concentra il settimanale Chi. Da mercoledì 13 luglio sarà infatti in edicola un numero che andrà di certo a ruba. Al suo interno vi sarebbero le foto della notte trascorsa da Totti con Noemi Bocchi, che è la sua presunta nuova fiamma.

In attesa di poter leggere tutto, Chi prova a creare un po’ di contesto: “Due giorni prima dell’annuncio, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20.30 alle 2.30 di notte. È stato accompagnato da un suo amico su una Smart. Ha lasciato la propria auto in un parcheggio e si è fatto accompagnare fino a lì. In seguito, sempre insieme a lui, è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda”.