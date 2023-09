Bianca Berlinguer chi è e quanto guadagna: caso stipendio

Bianca Berlinguer 63 anni è giornalista, conduttrice di Cartabianca e figlia di un noto politico. Il caso stipendio

Bianca Berlinguer è una dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano. Nata a Roma il 9 dicembre del 1959 si è laureata in lettere nella Capitale, all’Università La Sapienza e dopo gli studi ha cominciato a impegnarsi nella sua carriera iniziando dalla carta stampata, lavorando per diverse testate negli anni Ottanta, tra cui Il Messaggero, ed entrando tra le fila poi del TG3, di cui è diventata un vero e proprio simbolo. Dal 1991 al 2016 Bianca Berlinguer è stata alla conduzione del telegiornale della terza rete dell’emittente statale, diventandone direttrice nell’ottobre 2009. Dopo la fine della sua esperienza alla guida del TG3 la giornalista è passata a condurre Cartabianca, sempre su Rai 3, finendo la sua esperienza nella tv di Stato proprio nel luglio 2023. Al termine di ben 34 anni in Rai, Bianca Berlinguer ha continuato la sua carriera in Mediaset, riprendendo su Rete 4 il format di Cartabianca. In seguito al suo passaggio alle reti di Berlusconi, si è parlato molto anche del suo stipendio e stando a quanto si legge online, Bianca Berlinguer dovrebbe guadagnare più del doppio rispetto a quanto prendeva in Rai. Prima la sua busta paga era di circa 240.000 euro, ora pare che lo stipendio della figlia di Berlinguer ammonti a circa 600.00 euro, come raccontato da Dagospia.

La nuova esperienza della giornalista, però, non sembra essere andata per il meglio, con Il Foglio che ha fatto il punto sulle difficoltà della donna in Mediaset, tra le sue lamentele per un insediamento che non procede al meglio e il fastidio di Pier Silvio Berlusconi per questa situazione. Durante la sua carriera, Bianca Berlinguer ha ottenuto diversi riconoscimenti, ta cui quella di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana nel dicembre 2014, e nel 2019 la giornalista ha anche pubblicato il suo primo libro, dal titolo Storia di Marcella che fu Marcello, edito dalla casa editrice La nave di Teseo. Per ciò che concerne invece la sua vita privata, Bianca Berlinguer ha un compagno di nome Luigi Manconi, anche lui giornalista e scrittore, con un passato in politica. I due stanno insieme da parecchio tempo, sin dagli anni Novanta,e hanno una figlia di nome Giulia. Prima di questa relazione, Bianca Berlinguer è stata sposata, fino al 1995, con il giornalista Stefano Marroni.

Bianca Berlinguer padre

Bianca Berlinguer è una figlia d’arte, suo padre infatti Enrico Berlinguer, storico leader del Partito comunista italiano. La presentatrice di Cartabianca è la prima dei quattro figli che il politico ha avuto con la sua compagna Letizia Laurenti, gli altri sono Maria Stella, Marco e Laura. Enrico Berlinguer è stato una delle grandi figure di spicco della politica italiana nel dopoguerra: nato nel maggio 1922 a Sassari, il padre della conduttrice si è forgiato nei gruppi antifascisti sardi, iscrivendosi nel 1943 al Partito Comunista e affermandosi, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come uno dei principali protagonisti della sezione giovanile del partito.

A partire dagli anni ’60 il padre di Bianca iniziò la sua avventura nella segreteria del partito e nel 1972, dopo un grande lavoro svolto soprattutto nella sezione esteri, fu eletto segretario del PCI, ricorrendo questo ruolo fino al 1984, quando sopraggiunse la sua morte a causa di un malore. Il peso politico di Berlinguer in anni delicatissimi in Italia è stato importantissimo, dal lavoro di politica estera, specialmente nei rapporti con l’Unione Sovietica, alla gestioni di questioni interne, tra cui si ricordano il caso Aldo Moro e il celebre compromesso storico.