Anticipazioni Grande Fratello 12 ottobre: caso video inedito spinto

Jane Alexander concorrente, un video su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, una sorpresa per Grecia stasera dalle anticipazioni del 12 ottobre del Grande Fratello

Un video inedito girato di notte che vedrebbe protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi alle prese con le prime schermaglie d’amore, le prese in giro del gruppo con Anita e Letizia all’attrice di Vivere, il ritorno nella casa di Jane Alexander: anche questi i temi dalle anticipazioni del Grande Fratello di stasera 12 ottobre, senza dimenticare il triangolo Vittorio, Heidi, Massimiliano. Beatrice Luzzi resta da grande protagonista di questa edizione che sarà ancora una volta, come un mese a questa parte, al centro dei blocchi di inizio puntata. Gli inquilini credono che l’umore di telespettatori nei suoi confronti sia cambiato dopo lo scontro avuto con l’attrice di Elisa di Rivombrosa Jane Alexander e così dopo un piccolo periodo di tregua hanno ricominciato ad attaccarla, soprattutto a prenderla in giro. Addirittura Anita ha iniziato a mettere delle voci sul conto dell’attrice di Vivere dicendo che si sarebbe lasciata andare a delle effusioni intime, (fellatio) con Giuseppe Garibaldi. Chi sa se questa sera sarà mostrato l’eventuale video inedito di quanto è avvenuto ovviamente sotto le coperte, o se si tratta di una voce mista per mettere zizzania da parte di Anita. Nella puntata di questa sera del Grande Fratello del 12 ottobre, stando agli spoiler, ampio dibattito sarà dedicato alla coppia Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, già soprannominati su Twitter i Beabaldi, mettendo spalle al muro sia loro che gli altri concorrenti chiamati ad esprimersi sul credere o meno a questa storia d’amore. Bea dovrà poi fare i conti con l’ingresso ufficiale nella casa di Jane Alexander che ha scelto di diventare nuovamente una concorrente del Gf dopo aver partecipato nel 2018. Una brutta botta potrebbe arrivare per la rossa vista anche nei Cesaroni quando le saranno mostrate le immagini con le nuove dichiarazioni della regista di Elisa di Rivombrosa Cinzia th Torrini che in sostanza afferma di non averla mai considerata per il ruolo di Lucrezia Van Necker. Infine, sempre per la Luzzi ci sarà lo scontro con Ciro Petrone, dopo che in queste ore tra i due i rapporti si sono incrinati perché l’attore di Gomorra il film ha detto di vedere più preso Giuseppe Garibaldi di lei nella loro storia.

Grande Fratello stasera 12 ottobre pronostici televoto

Heidi, Arnold, Beatrice e Valentina sono questa sera in nomination e tra di loro c’è chi esce definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. Facendo un giro tra i forum del Gf sulle percentuali del televoto del 12 ottobre sembra esserci una sola certezza, un plebiscito per Beatrice Luzzi. I pronostici, in questo caso, sono netti e i numeri sono abbastanza eloquenti: dovrebbe affermarsi tra il 30% e il 40% diventando ancora una volta la preferita del pubblico e quindi immune per le prossime nomination. Si sta infatti riflettendo di aggiungere questa nuova regola per dare un po’ di brio al televoto. A seguire dovrebbe salvarsi Heidi, che pur non avendo una grossa fetta di pubblico social a sostenerla come Bea, intriga con il triangolo con Massimiliano e Vittorio e potrebbe attestarsi intorno al 10% di preferenze. La battaglia su chi esce stasera al Grande Fratello nella puntata del 12 ottobre è tra Arnold e Valentina davvero un testo a testa fino all’ultimo voto tra i due concorrenti in sordina. Dovrebbe spuntarla il content creator e farne le spese la pr nota come Lady Fagiana.