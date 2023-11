Ballando con le stelle 2023 chi è uscito ieri sera 4 novembre: ritiro a sorpresa

Un ritiro, una lite e una rivelazione ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle: chi è uscito dalla gara, classifica e tesoretto

Ancora sorprese e un ritiro inaspettato hanno caratterizzato il sabato sera di RaiUno. Chi è uscito ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle è stato congelato in attesa di capire cosa farà Lino Banfi che ha annunciato di volersi ritirare perché ormai ha dato tutto. La scelta però è stata messa in standby con Milly Carlucci che proverà in tutti i modi a convincere l’attore a continuare il suo percorso. In attesa di conoscere cosa succederà oltre al pubblico anche Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi che dovevano sfidarsi per lo spareggio e stabilire l’eliminato di ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle. Una puntata caratterizzata anche dall’ennesima lite tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo che ha voluto questa volta ricordare le querele avute dalla giornalista. Giurata che è stata al centro anche di una rivelazione grazie a Teo Mammucari che ha finalmente fatto chiarezza sul loro presunto incontro a cena avvenuto venti anni fa quando si sono conosciuti. L’appuntamento c’è stato ma in quella occasione Selvaggia Lucarelli ha conosciuto colui che poi è diventato il suo fidanzato per circa otto anni. Sul fronte della danza ancora grandi numeri per Wanda Nara e Pasquale La Rocca coppia che ha ottenuto il maggior numero di voti dalla giuria, sorprendono in positivo Antonio Caprarica, Sara Croce e Carlotta Mantovan, ma alla fine il tesoretto ha stravolto ancora una volta la classifica.

Ballando con le Stelle seconda puntata ieri sera 4 novembre: cosa è successo

Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e Simona Ventura e Samuel Peron sono le tre coppie arrivate sul podio sette giorni fa e che hanno avuto dieci punti in più di ufficio. La puntata è iniziata con l’esibizione di Rosanna Lambertucci e Simone Casula in una bachata. Giudizi duri da parte di Mariotto che ha suggerito alla conduttrice di fingersi morta, mentre per Zazzaroni si tratta della bachata più brutta vista negli ultimi 16 anni. I voti confermato quanto visto con due 3 da Smith e Mariotto e tre 4. Arriva poi il turno di Ricky Tognazzi e Tove Villfor in un tango, ma così come nelle prime due puntate il ballo viene messo da parte per parlare ancora una volta dell’ invadenza della moglie Simona Izzo con tanto di “minacce” (come rivelato in questo articolo). Giudici non contenti e per niente entusiasti dall’esibizione: due 5 da Zazzaroni e Canino, 3 da Mariotto e 4 da Lucarelli e Smith. Ieri sera 4 novembre a Ballando con le Stelle chi ha sorpreso per il carattere è stata Sara Croce in coppia con Luca Favilla in un charleston. Tutti hanno visto miglioramenti ma le polemiche sono scoppiate tra la concorrente e Alberto Matano che aveva secondo l’ex Madre Natura avuto un pregiudizio nei suoi confronti perché l’aveva giudicata dalle foto su Instagram. Sara Croce tiene testa nella discussione e chiudo dicendo che probabilmente il giornalista si è spiegato male. I voti premiano il carattere della ragazza con due 7, l’8 della Lucarelli ma anche un 4 da Carolyn Smith. Prima ovazione del pubblico per Antonio Caprarica e Maria Ermachkova in un boogie che ha convinto i giudici che vedono il giornalista crescere puntata dopo puntata. Così sorprendenti da guadagnare un 10 da Mariotto e un 9 da Selvaggia Lucarelli mentre la Smith si ferma al 5. Sono scesi poi in pista Simona Ventura e Samuel Peron in un jive ritenuto però troppo confusionario dalla giuria che non è stata impressionata dall’esibizione. Un piccolo passo indietro per la conduttrice che comunque resta una delle favorite per la vittoria finale. Nonostante sia apparsa meccanica per Canino e Zazzaroni, i due danno 7 alla coppia, Lucarelli e Smith 6 mentre Mariotto 5. Ballerini per una notte Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta che hanno conquistato i 50 punti per il tesoretto grazie ad un tango sensuale. Nella clip di presentazione l’attore ha inoltre presentato una clip con le anticipazioni su Doc 3 (ne abbiamo parlato qui). Si torna poi alla gara con Paola Perego e Angelo Madonia impegnati in una samba che però non ha convinto la giuria che vede la coppia senza calore. La Lucarelli in particolare li vede grigi e sottolinea come anche Madonia non sia al meglio, i voti però non sono da buttare con due 7 da Zazzaroni e Canino, due 6 e un 5 quest’ultimo dalla Lucarelli. Rumba per Lino Banfi e Alessandra Tripoli che emoziona il pubblico e incontra i giudizi positivi della giuria. L’attore però sorprende tutti annunciando di voler chiudere qui la sua esperienza a Ballando con le stelle perché ha ormai dato tutto. Milly Carlucci gli chiede di ripensarci e rimanda tutto alla prossima puntata anche se Lino Banfi è apparso sicuro della sua scelta e ha già preannunciato che tornerà ma solo per salutare tutti. Ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle è stato il turno di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando in una salsa, anche per loro però non è scattata ancora la scintilla in pista. Il figlio di Siffredi appare monotono e Carolyn Smith inconsapevolmente attira le risate del pubblico quando ritiene che si deve sbloccare perché è tutto dritto. La Lucarelli dà 3, la Smith 5, a Mariotto piace la coppia e spunta un 7. Convince invece Carlotta Mantovan in coppia con Moreno Porcu in un tango argentino che spinge la giuria a dare il benvenuto alla vedova di Fabrizio Frizzi. Fisica, in grado di avere la giusta fiamma e perfetta i giudizi con Mariotto e Lucarelli che danno 10, Canino 9, Zazzaroni 8 e Smith 7. Show dance per Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina ma a prendere la scena è il botta e risposta con Simone Di Pasquale e Selvaggia Lucarelli. L’ex professionista rivela di voci di corridoio che ritengono che Mammucari non abbia la tenuta psicologica per tenere tutta la trasmissione, mentre con la giurata si riapre il dibattito su come si siano conosciuti e sul fatto che quella sera la Lucarelli ha conosciuto un suo ex con cui è stata otto anni (dell’identità dell’ex ne abbiamo parlato qui). Poi si passa al concetto di spettacolo con Mammucari che provoca la giurata dicendo che se ci fossero i professionisti non sarebbe lì a giudicare e che non servono i battibecchi perché la gente si annoia per questo è necessario fare battute e spettacolo altrimenti il pubblico cambia canale facendo perdere punti di share alla trasmissione. La Lucarelli ricorda gli anni di Mammucari a Tu si que vales dicendo che non era un granché, Teo replica che a parlare erano i numeri. Si torna alle votazioni con Mariotto che dà 10, 5 dalla Lucarelli, 7 da Smith e Canino. Impeccabili, quasi spietati citando la Lucarelli, Wanda Nara e Pasquale La Rocca che con un paso doble conquistano tre 10, un 9 e un 7. Ieri sera 4 novembre hanno chiuso la puntata di Ballando con le stelle Giovanni Terzi e Giada Link con un charleston che però è sembrato poco entusiasmante specialmente per Mariotto, la Smith sottolinea che bisogna migliorare la postura.

Ballando con le Stelle ieri sera 4 novembre: classifica e tesoretto

Ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle il tesoretto di 50 punti è stato diviso tra due coppie. Alberto Matano ha deciso di premiare i progressi di Sara Croce e Luca Favilla, mentre Rossella Erra ha nuovamente dato i suoi 25 punti a Ricky Tognazzi e Anastasia Kuzmina perché attratta dalle dinamiche tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli e soprattutto per andare contro quest’ultima. In questo modo la classifica ha visto Sara Croce conquistare il primo posto mentre Ricky Tognazzi passare dal penultimo al terzo posto. Questa la classifica di ieri sera 4 novembre a Ballando con le Stelle:

Sara Croce e Luca Favilla 57 (32+25 tesoretto)

Wanda Nara e Pasquale La Rocca 56 (46+10 bonus)

Ricky Tognazzi e Anastasia Kuzmina 46 (21+25 tesoretto)

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina 45 (35+10 bonus)

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu 44

Simona Ventura e Samuel Peron 41 (31+10 bonus)

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova 38

Lino Banfi e Alessandra Tripoli 33

Paola Perego e Angelo Madonia 31

Giovanni Terzi e Giada Lini 28

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 24

Rosanna Lambertucci e Simona Casula 18

Sommando i voti dei social chi è andato allo spareggio sono stati Rosanna Lambertucci e Giovanni Terzi, ma alla fine la decisione di ritirarsi di Lino Banfi ha stravolto tutto. Nessuno è uscito ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle in attesa di sapere prossima settimana il destino dell’attore.

