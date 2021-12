Pelham 123: cast, trama e come finisce

Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana è un film del 2009 diretto da Tony Scott, che mescola azione e thriller. Si tratta del terzo adattamento del romanzo Il colpo della metropolitana. Una pellicola con Denzel Washington e John Travolta.

Come finisce Pelham 123? Ecco come si conclude l’adrenalinico thriller di Tony Scott, che vede Denzel Washington e John Travolta l’uno contro l’altro. Dalla loro sfida mentale dipende la vita di un gruppo di ostaggi a bordo di un treno della metro di New York.

Pelham 123 trama e cast

Una banda di criminali senza scrupoli mette piede nella metropolitana di New York. Il loro capo è Dennis Ford, noto come Ryder. Questi prende possesso di un vagone del convoglio Pelham 123 della linea 6. È un ex manager di un fondo di investimento, ritrovatosi in carcere per truffa.

Riesce a far staccare la vettura di testa dal resto del treno, prendendo in ostaggio 18 passeggeri. La richiesta dei dirottatori al sindaco di New York è un’ingente somma di denaro. Il tutto dovrà arrivare entro 1 ora, in cambio della vita dei presenti.

A fare da negoziatore è Walter Garber, dirigente della metropolitana declassato temporaneamente dopo una grave accusa di tangenti. Per ogni minuto di ritardo nella consegna die 10 milioni di dollari un ostaggio verrà ucciso. La situazione è critica e soltanto il confronto a distanza tra i due uomini può evitare il peggio. Una lotta in astuzia sul filo del rasoio.

Ecco il cast di Pelham 123:

Denzel Washington: Walter Garber

John Travolta: Dennis “Ryder” Ford

Luis Guzmán: Ramos

Victor Gojcaj: Bashkin

Robert Vataj: Emri

John Turturro: Camonetti

Michael Rispoli: John Johnson

Ramón Rodríguez: Delgado

James Gandolfini: sindaco di New York

John Benjamin Hickey: assistente del sindaco LaSalle

Alex Kaluzhsky: George

Gbenga Akinnagbe: Wallace

Brian Haley: capitano della polizia Hill

Pelham 123 come finisce

Il sindaco ha deciso di collaborare con i dirottatori, che riescono a collegarsi a una rete portatile wireless, che consente loro di avere contatti con il mondo esterno. La presenza di linea permette a un ragazzo di trasmettere via webcam alla propria fidanzata tutto quello che sta accadendo sul treno.

Dopo un lungo confronto, Ryder pretende che sia Garber a consegnare i soldi. All’uomo viene data una pistola per sicurezza personale. I sequestratori lo fanno salire e gli ordinano di portare il treno nel tunnel sotto la 33esima strada, dove Garber e gli altri della banda escono, facendo avanzare il treno.

Garber riesce a scendere e insegue Ryder, che si separa dagli altri due, uccisi dalla polizia. Gli agenti raggiungono il convoglio e non vi trovano il capo dei sequestratori, salito su un taxi con Garber alle calcagna. L’uomo ruba un’auto e si lancia all’inseguimento, per poi riuscire a bloccarlo con una pistola puntatagli contro. Lo scontro è teso e non c’è altra alternativa se non uccidere Ryder, che muore tra le braccia dell’uomo, che può far ritorno a casa dalla propria famiglia.