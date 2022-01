Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 7 gennaio: cambia tutto!

Puntata speciale per il Grande Fratello VIP andata in onda il 7 gennaio. Alfonso Signorini spiazza tutti e cambiano le regole del gioco

Alfonso Signorini sorprende tutti e inaugura la puntata del Grande Fratello Vip in onda il 7 gennaio con una novità. Il televoto prosegue fino al prossimo appuntamento fissato per lunedì ma ci saranno altre votazioni che scuoteranno ulteriormente gli equilibri nella Casa. Tra i concorrenti sono nate due fazioni e le discussioni sono spesso sfociate in accuse, insulti e parole eccessive che richiedono un dietrofront netto per evitare conseguenze spiacevoli.

Grande Fratello VIP: immunità palesi, il progetto per salvare Katia Ricciarelli

Per questo Alfonso Signorini entra nella Casa e spiega a tutti i presenti che si è oltrepassato il limite. Al contrario però della precedenza edizione, non sono previste squalifiche. Ne abbiamo parlato anche noi di Contrataque, spiegando nei dettagli perché Katia Ricciarelli non è stata squalificata. Dopo aver invitato tutti i concorrenti ad avere maggiore lucidità, è stato il momento dell’emozione con una sorpresa per Soleil che ha rivisto l’amica Dayane Mello (perché sono amiche). Anche Manuel Bortuzzo ha potuto rivedere il fratello Kevin (scopri chi è), mentre inizia la quarantena Delia Duran, moglie di Alex Belli, pronta ad entrare nella Casa.

Anche Biagio D’Anelli è pronto per sostenere la quarantena e riabbracciare Miriana, dopo la sorpresa fatta alla concorrente. Separati da un vetro hanno confermato di essere innamorati e di voler vivere la loro storia. In assenza delle nomination e del televoto, il Grande Fratello VIP cambia tutto e così ogni concorrente ha potuto scegliere il suo preferito per regalare l’immunità. A conquistare più voti di tutti è Katia Ricciarelli che così riesce a salvarsi. Si realizza in questo modo il piano strategico di Valeria Marini che aveva organizzato una sorta di protezione nei confronti del soprano. Raccolti i voti necessari, Katia Ricciarelli può così restare in casa senza rischio di eliminazione.

Sono stati cinque i voti per Katia Ricciarelli. Gli altri immuni sono Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lulù Selassiè che hanno conquistato due voti.

