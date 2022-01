Il 21 gennaio è stata pubblicata su Netflix Ozark 4 parte 1. Si tratta dei primi sette episodi dell’apprezzata serie TV, che si avvia verso la sua conclusione.

Siete pronti a salutare Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner? Ecco quando esce Ozark 4 seconda parte. Tutto ciò che sappiamo sul capitolo conclusivo della serie TV presente nel catalogo Netflix.

Ozark 4 seconda parte, quando esce

Così come accaduto per La Casa di Carta, Netflix ha deciso di dividere Ozark 4 in due parti. Solitamente le stagioni dell’apprezzata serie TV con Jason Bateman è composta da dieci episodi. Per quest’ultima, invece, si è passati a 14 puntate. Le prime sette sono state pubblicate il 21 gennaio 2022.

Non è ancora disponibile una data ufficiale per il lancio di Ozark 4 seconda parte. I nuovi sette episodi dovrebbero però arrivare entro l’estate 2022. Non c’è alcun pericolo slittamento causa Covid, dal momento che le riprese sono state ormai concluse, realizzate tra novembre 2020 e ottobre 2021. Tutte le difficoltà sul set a causa della pandemia sono già state affrontate.

Ozark 4 parte 1, come finisce

La tensione ha dominato i sette episodi di Ozark 4 parte 1, fino a raggiungere l’ultima puntata (per ora), che ha colpito duramente i fan della serie TV. Inutile dire che questa parte dell’articolo sia caratterizzata da un gigantesco Spoiler Alert.

Marty e Wendy hanno convinto Omar Navarro a consegnarsi all’FBI, trattando per la sua libertà. Hanno però dovuto gestire Maya Miller, che non sopporta l’idea d’essere legata a un bureau corrotto proprio quanto i cartelli che dovrebbe combattere. Javi ha avuto campo libero dopo l’arresto di Omar Navarro. La prima mossa è stata quella di uccidere Marty. A un passo dalla morte, viene salvato da una telefonata di Navarro. Javi accetta così un nuovo accordo con l’FBI.

Nel finale, però, vediamo come tutte le carte in tavola vengano rimescolate. Javi uccide sia Darlene Snell che Wyatt Langmore, che hanno continuato a spacciare la propria eroina, andando di fatto contro gli affari del cartello. Un delitto che getta nuova luce su Ruth Langmore, ora mina vagante dello show. Trova il piccolo Zeke in lacrime e i cadaveri dei due neosposini. Ha ora una missione di vendetta da compiere. Si reca dai Bryde, che non intendono dirle il nome del responsabile. Lo farà però Jonah. Imbracciato il fucile, Ruth parte alla ricerca di Javi per fare giustizia.

Ozark 4 seconda parte, anticipazioni

I sette episodi finali di Ozark 4 seconda parte prenderanno il via proprio dalla vendetta di Ruth, ormai inevitabile. Lo showrunner Chris Mundy ha spiegato come Marty e Wendy non possano evitarlo: “Avremo 1 ora di episodio alquanto intensa dal punto di vista emotivo. Per i Byrde si tratta della resa dei conti in questi ultimi sette episodi. Sono pronti a restare o ne usciranno? Le ultime puntate riguarderanno molto intensamente il matrimonio e la famiglia. Ruth ne è ormai un’estensione a tutti gli effetti”.