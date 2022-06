La ira de Dios trama e cast del film Netflix

- Advertisement -

La ira de Dios è un nuovo film su Netflix dal 15 giugno, adattamento de La lenta morte di Luciana B. di Guillermo Martinez.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su La ira de Dios, film drammatico e thriller in streaming su Netflix. Una storia potente, tratta dal romanzo La lenta morte di Luciana B. di Guillermo. Di seguito potrete scoprire la storia e il cast della pellicola.

La ira de Dios trailer

La ira de Dios trama e cast

La protagonista de La ira de Dios è Luciana, che ha lavorato per un noto romanziere ed è certa che lui abbia a che fare con le atroci morti che stanno caratterizzando la sua vita. Alcuni suoi parenti hanno perso la vita in maniera a dir poco misteriosa e lei è decisa a fare luci su questi casi irrisolti. Il suo ex capo è un personaggio alquanto enigmatico, che aleggia sulle scene con una certa aria di colpevolezza.

Luciana si rivolge a un giornalista per provare a ottenere giustizia. Non intende però indagare per davvero, bensì incastrare il suo ex capo. È infatti sicura che sia lui il colpevole. Ne nasce una lotta ossessiva per salvare la vita della sua ultima parente ancora in vita, la sorella minore Valentina. È certa che qualcosa di terribile le accadrà se non riuscirà a fermare questa scia di morte. Una corsa contro il tempo e un ultimo patto di sangue per porre fine a questa vendetta.

Guardando al cast, vi sono svariati attori ben noti al pubblico televisivo. Spazio a Diego Peretti, al centro di El Reino, così come Juan Minujin, tra i principali attori di El Marginal. Tra gli interpreti chiave de La ira de Dios anche Macarena Achaga, già apprezzata in Luis Miguel.