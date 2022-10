Pamela Prati chirurgia prima e dopo FOTO

Pamela Prati è rifatta? Quante operazioni di chirurgia plastica ha subito? Com’era la showgirl prima negli anni ‘80 e com’è oggi.

Pamela Prati, 63 anni, vanta ancora una bellezza e un fascino incredibili e il suo primo dopo mostra una bellezza senza tempo. Ha ricorso alla chirurgia plastica? Ovvio che si tratti tutto di frutto di madre natura e il suo è un invecchiamento naturale che, grazie a ottimi geni e un’attenta cura di sé, ha portato a tali risultati. Si è sempre parlato di chirurgia plastica nei riguardi della concorrente del Grande Fratello Vip, fin dagli anni dell’esplosione della sua carriera Dal Bagaglino complice un pizzico di invidia per il suo fisico perfetto. Oggi le voci sul ritocchino si sono moltiplicate: Pamela Prati è rifatta? No, è stata proprio lei a rompere il silenzio e parlare della questione. Poterla vedere al Gf Vip, costantemente sotto gli occhi delle telecamere, ha permesso al pubblico di analizzarla nel dettaglio. In tanti sostengono di non vedere rughe d’espressione, zampe di gallina o anche semplici occhiaie. Naturali segni del tempo che chiunque mostra sul viso. Nel suo caso, però, la genetica le ha fatto un regalo enorme. Che possa trattarsi di un costante e attento ricorso al trucco? Per alcuni haters sui social ciò non basterebbe a giustificare e poi è davvero impossibile essere sempre truccati al GF.

Pamela Prati anni 80

In diverse interviste, però, Pamela Prati ha affrontato il tema che, prima del caso Mark Caltagirone, tendeva a trovare spazio predominante nelle sue chiacchierate con la stampa. Nel 2016 ha spiegato che non è mai ricorsa al ritocchino. È stata anche splendida testimonial di una linea di prodotti di bellezza, di origine rigorosamente bio. Ovvio a rendere Pamela Prati bella al naturale è l’alimentazione sana. Qual è la dieta che segue l’ex prima donna del Bagaglino? Frutta, verdura, carne bianca ma poca, pesce e quinoa. Non è il chirurgo è questo il segreto di bellezza della Prati senza bisturi, insieme a un regolare allenamento. Confrontando foto di Pamela Prati negli anni ’80 con alcune recenti, gli haters replicano che gli zigomi sono levigati e un po’ più gonfi rispetto al passato e che la fronte liscia e priva di rughe potrebbe far pensare a qualche punturina. Non vi sono però conferme in tal senso e non resta, quindi, che lasciarvi al confronto fotografico, così che possiate farvi un’idea per conto vostro.

Pamela Prati senza trucco

Ancora vengono cercate le foto di Pamela Prati senza trucco al Grande Fratello VIP. L’invidia è una brutta bestia e tanti puntano a fare un confronto con e senza trucco per criticare e puntare il dito sulla showgirl. Pamela Prati ha superato il test senza trucco al GF VIP? A dire il vero il reality ha attenuato quelle voci sulla chirurgia estetica che da anni la inseguono. Ovvio che il trucco, come per tutti, tende a coprire eventuali imperfezioni ma Pamela Prati senza trucco è sempre una bella donna. La ricerca spasmodica delle foto della showgirl come era prima o come è oggi senza trucco sono figlie della cultura del bodyshaming che stanno lì a puntare il dito per verificare qualche piccola imperfezione o eventuale punturina come se fosse una vittoria personale. Pamela Prati con il make-up o senza resta una donna che superati i 60 anni dimostra un fascino davanti alle telecamere che le ha permesso insieme a talento e voglia di raccontarsi un posto al Grande Fratello VIP.