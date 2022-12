X Factor 2022 chi è stato eliminato semifinale ieri sera: chi è uscito

X Factor 2022 chi è stato eliminato nella semifinale di ieri sera e chi sono i finalisti di questa edizione del talent show di Sky

I concorrenti quasi eliminati ieri sera dalla semifinale di X Factor 2022 del 1 dicembre finiti al ballottaggio sono i Tropea e gli Omini. Dopo le due manche, quella dei duetti e quella hype con le scelte dei concorrenti, Francesca Michielin ha chiuso il televoto, che questa sera è stato diviso in due trance, una per manche. Sommando i voti dei due televoti sono arrivati i risultati. La conduttrice passa, dunque, a elencare i finalisti di X Factor 2022 e i primi a raggiungere questo traguardo sono i Santi Francesi. Il duo di Rkomi viene raggiunto da Linda, anche lei finalista del talent show di Sky. L’ultimo nome che fa la Michielin è quello di Beatrice Quinta, che raggiunge la finale e lascia al ballottaggio per gli eliminati di X Factor 2022 i Tropea e gli Omini.

La semifinale di X Factor 2022 di ieri sera 1 dicembre arriva, quindi, al momento del ballottaggio. I Tropea scelgono di cantare Asilo Republic di Vasco Rossi, gli Omini optano per la canzone realizzata ai Bootcamp: My generation degli Who. Parte il gruppo di Ambra, poi tocca a quello di Fedez e così le esibizioni del ballottaggio terminano. A questo punto è tempo di eleggere il verdetto conclusivo della semifinale di ieri sera 1 dicembre di X Factor. I giudici si prendono i loro trenta secondi per decidere e poi inizia il giro dei voti. Si parte da Ambra, che ovviamente vota per eliminare gli Omini. Ricambia Fedez, che elimina i Tropea. Palla a Dargen, che elimina gli Omini, tutto dipende, quindi, da Rkomi che sceglie di eliminare gli Omini. Gli eliminati son il gruppo di Fedez che, dunque, è uscito ieri sera 1 dicembre da X Factor 2022, mentre i Tropea raggiungono in finale Santi Francesi, Beatrice Quinta e Linda. Dopo l’esito del ballottaggio scoppiano, però, le polemiche di Fedez, che se la prende perché non gli è stata data la possibilità di chiedere un tilt e far decidere al pubblico il finalista. Replica piccato Rkomi, che risponde di non aver mai chiesto nemmeno lui un tilt, ma Fedez chiama in causa con Dargen, che prova a rispondere ma trova il muro del rapper, che chiede di non essere preso in giro. Con un clima scoppiettante, l’appuntamento ora va a giovedì prossimo con la finalissima di X Factor 2022, dove i quattro concorrenti si sfideranno per la vittoria e la serata sarà animata da grandi ospiti come i Meduza e i Pinguini Tattici Nucleari.

X Factor 2022 cosa è successo ieri sera semifinale

La semifinale di ieri sera 1 dicembre di X Factor 2022 si è aperta subito con uno dei momenti più attesi, ovvero l’esibizione della cantante britannica Kae Tempest, il grande ospite internazionale della serata. L’artista britannica ha cantato due brani del suo ultimo cd, The Line is a Curve, sponsorizzando poi i prossimi concerti in Italia. Salutata Kae Tempest, la serata può iniziare, con Francesca Michielin che annuncia il funzionamento della serata, che inizia con la manche dei duetti. Si parte con gli Omini di Fedez, che insieme ai Baustelle cantano la loro celebre Charlie fa surf. Dopo l’esibizione arrivano i giudizi: Dargen fa i complimenti al gruppo per aver mostrato di poter uscire dalla loro confort zone, Ambra si unisce ai complimenti riconoscendo che il gruppo si è riuscito ad amalgamare con gli Omini e non era facile. Si passa a Rkomi, che conferma quanto detto da Ambra, sottolineando come il gruppo si sia sciolto anche grazie alla presenza dei Baustelle. Infine coach Fedez, evidentemente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi.

Il secondo duetto della semifinale di ieri sera 1 dicembre di X Factor 2022 ha visto coinvolti i Tropea di Ambra, in duetto con l’iconica Donatella Rettore. Il brano scelto è la mitica Lamette, apprezzata da Rkomi per la leggerezza con cui la canzone è stata portata in scena. Fedez si unisce agli apprezzamenti, complimentandosi per l’arrangiamento del brano. Concorda anche Dargen, che come Rkomi sottolinea il divertimento che si è visto e infine Ambra esprime tutta la sua soddisfazione, soprattutto per come il gruppo ha sopportato la pressione per tutti i ballottaggi che hanno dovuto affrontare. Si va avanti col terzo duetto: Linda e Federico Zampaglione si esibiscono in Per me è importante, una delle canzoni più amate dei Tiromancino. Dopo l’esibizione di ieri sera, via ai commenti: Dargen rimane impressionato dall’esecuzione di Linda, non credendo in partenza che il brano fosse nelle sue corde. Anche per Ambra la sfida di Linda è stata vinta, con la ragazza capace di mostrare i lati più dolci della sua tecnica. Rkomi, come Dargen, aveva qualche perplessità sulla scelta del brano, ma fa i complimenti a Linda per come ha affrontato la canzone. Visibilmente soddisfatto coach Fedez, che ha sottolineato l’alchima delle voci di Linda e Federico.

Ci avviciniamo alla fine della prima manche. Alla semifinale di ieri sera 1 dicembre di X Factor 2022 tocca ai Santi Francesi, in coppia con i Comacose nella sanremese Fiamme negli occhi. Fedez apre i commenti, dicendo di avere alte aspettative visto che considera i Santi Francesi i più forti di questa edizione del talent e proprio per questo si aspettava qualcosa di più, soprattutto a livello di arrangiamento del brano. Secondo Dargen il duetto aveva molte insidie, ma i Santi Francesi sono riusciti a mantenere la loro identità con grande maturità. Secondo Ambra questa non è stata la migliore esibizione dal duo, ma i ragazzi sono stati comunque bravissimi. Soddisfatto, infine, il coach Rkomi, secondo cui i suoi Santi Francesi hanno vinto la sfida d’interpretare un brano fresco come Fiamme negli occhi. La manche dei duetti si chiude con Beatrice Quinta, che si presenta in coppia con Morgan cantando La crisi. Siparietto tra Dargen e Fedez prima dell’esibizione, con il primo che ha introdotto Morgan definendolo la certezza di X Factor 2022, tirando anche in ballo il rapper che però è rimasto abbastanza freddo sul commento del collega. Dopo l’esibizione partono i commenti: Ambra si complimenta per la performance, Rkomi anche si unisce e così anche Fedez che si complimenta con Beatrice per non essere passata in secondo piano rispetto a Morgan. Parola poi a Dargen, che ha raccontato di come sia stato sconsigliato di portare Morgan sul palco, ma lui non si è fatto intimorire perché reputa Beatrice un’artista capace di reggere il palco al fianco di chiunque.

Termina così la manche dei duetti ed è tempo dell’altro super ospite della semifinale di ieri sera 1 dicembre di X Factor 2022. Sale sul palco Tananai, che apre l’esibizione cantando un brano del suo nuovo album, Quelli come noi, poi prosegue col suo ultimo singolo: Abissale. Il cantante di Baby Goddamn annuncia che l’8 maggio 2023 sarà protagonista di un concerto al Forum di Assago di Milano per quella che sarà, al momento, la tappa più importante della sua carriera. Salutato Tananai, si va avanti con la seconda manche della serata, in cui i concorrenti portano delle canzoni scelte da loro. La prima a esibirsi è Linda, che ha scelto per la semifinale di ieri sera 1 dicembre il brano Waves di Dean Lewis. Dargen definisce “pazzesca” la performance della cantante e le consiglia di abituarsi, purtroppo, a fare i conti con i commenti degli haters, che sono ciò che ha scatenato poi la scelta di Linda. Ambra ribadisce il consiglio di Dargen, Rkomi è il primo a muovere una critica, lamentando di vedere sempre la stessa Linda, insinuando che non c’è voglia di esplorare e condannando, anche, le assegnazioni del giudice Fedez, che ribadisce che il rapper era tenuto a commentare l’esibizione. Scatta, così, la prima piccola lite tra i giudici ieri sera alla semifinale di X Factor 2022, con Rkomi che ha invece ribattuto di dover giudicare tutto il percorso e Fedez che invece risponde che non ha trovato giusto stravolgere Linda. Alla critica costruttiva di Rkomi si unisce anche Dargen, che sottolinea quanto, per sopravvivere oggi, sia importante abituare i cantanti ad adattarsi a diverse situazioni. Fedez conclude dicendo che i commenti hanno riguardato più che altro le sue assegnazioni e non l’esibizione di Linda, che a detta di tutti “ha spaccato”.

Dopo le polemiche tra Rkomi, Fedez e Dargen, si va avanti a X Factor 2022 con la semifinale della serata di ieri 1 dicembre con i Tropea, che scelgono Qualcosa di grande dei Lunapop. Apre i giudizi Rkomi, che apprezza la personalità del gruppo, che non ha paura di stravolgere i brani che scelgono. Fedez fa i complimenti per la scenografia e per l’esibizione, mentre Dargen sulla falsariga dei primi due si complimenta per la produzione e l’allestimento scenografico. Parola infine alla coach Ambra, che sottolinea la crescita dei Tropea in questi mesi. La semifinale di ieri sera 1 dicembre X Factor procede poi con l’esibizione di Beatrice Quinta, che sceglie un classico della musica italiana come Teorema di Marco Ferradini con una rivisitazione in chiave fortemente dance. Alla fine dell’esibizione Beatrice si commuove per aver visto il pubblico alzarsi in piedi per lei e regalarle una splendida standing ovation. Spazio poi ai commenti, con Ambra che lascia agli applausi del pubblico il proprio commento. Rkomi sottolinea la convinzione che ha Beatrice e allontana le cosiddette gag che li riguardano. Fedez definisce Beatrice “la vera performer di questa edizione di X Factor 2022″e infine Dargen dà il suo tributo alla sua artista, visibilmente soddisfatto del lavoro di Beatrice.

Spazio poi nella semifinale di X Factor 2022 di ieri sera agli Omini, che affrontano questa penultima serata scegliendo la mitica Song 2 dei Blur. Dargen apprezza l’esibizione, ma non la scelta, muovendo polemiche sulla decisione di scegliere una canzone troppo nei loro standard. Risponde Fedez chiedendo cosa c’è di male nella scelta e Dargen risponde che si tratta, secondo lui, di una scelta scontata, mentre dagli Omini si aspettava qualcosa di diverso. Non concorda Ambra, che invece trova giusto che gli Omini abbiano scelto una canzone fortemente loro. Rkomi alimenta le polemiche di Dargen, lamentando che la loro Song 2 fosse troppo simile a quella dei Blur e non lasciasse trasparire la loro vera identità. Fedez interviene a difesa degli Omini, ma sbotta contro Dargen e Rkomi, lamentando che un concorrente non deve per forza stravolgere le canzoni. Rkomi continua la lite dicendo che è l’ennesima volta che gli Omini portano una cover e lui vorrebbe qualcosa di più e si scaglia contro Fedez dicendo che vuole farlo passare per quello che vuole cambiare gli artisti, quando invece vuole solo spronarli a venire fuori. Arriva alla semifinale di ieri sera 1 dicembre di X Factor 2022 anche un insulto dal pubblico, a cui il rapper milanese risponde. Ambra prova a fare da paciera, ma Rkomi alimenta le polemiche con Fedez che prima ha lamentato che i Santi Francesi non avessero inciso su Fiamme negli occhi, mentre ora difende la stessa situazione. Francesca Michielin mette, quindi, fine alla lite tra Rkomi e Fedez e va avanti con l’ultima esibizione, che vede protagonisti proprio il duo del rapper di Insuperabile. I Santi Francesi scelgono per la semifinale di X Factor 2022 When you were young dei The Killers. I giudizi partono proprio da Fedez, che si complimenta per l’esibizione, così come fanno Dargen e Ambra a seguire. Chiude Rkomi, soddisfatto del suo duo. Terminano così le due manche della serata e la semifinale di ieri sera di X Factor 2022 è giunta così al tanto atteso momento del ballottaggio.