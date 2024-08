Ángel Salazar morto protagonista di Scarface: addio ras con Tony Montana

Morto attore di Scarface Ángel Salazar, cabarettista noto per le sue stravaganti battute e attore conosciuto soprattutto per aver interpretato un ruolo di spicco nel classico cult del 1983 che ha reso iconico Tony Montana. È morto domenica, la notizia del decesso dell’artista statunitense è stata diffusa solo oggi nell’appartamento di un amico a Brooklyn. Aveva 68 anni. La causa della morte di Ángel Salazar Chi Chi di Scarface è stata confermata dallo storico manager, Roger Paul, che ha detto che l’attore aveva problemi di cuore ed è stato trovato in fin di vita. Ángel Salazar è nato il 2 marzo 1956 a Cuba. Ha recitato nei più importanti teatri locali prima di fuggire dal suo Paese di origine all’inizio degli anni ’70, attraversando a nuoto la baia di Guantánamo per raggiungere la base navale statunitense, come ha raccontato al Philadelphia Inquirer nel 1996. Da lì fu trasportato a Miami e poi trasferito a New York, dove fu dato in affidamento a una casa famiglia nel Bronx. Nella Grande Mela aveva difficoltà a trovare lavoro come attore, sapeva far ridere la gente e all’età di 18 anni decise di testare fino a che punto poteva arrivare esibendosi in una serata a microfono aperto in un comedy club. “Avevo 10 minuti”, ha raccontato Salazar al The Inquirer. “E credo di aver fatto una sola battuta. Alla fine è diventato un habitué dei comedy club e “Check it out” era un punto fermo dei suoi stravaganti numeri comici, che includevano costumi, oggetti di scena e imitazioni di celebrità come Madonna, Bruce Springsteen e Tina Turner. Chi Chi di Scarface viveva tra New York e la Florida. All’inizio del mese l’attore morto oggi si è esibito alla Laugh Factory di Reno, in Nevada, Paul, suo manager, ha dichiarato che la settimana scorsa hanno parlato di un possibile spettacolo a Chicago. La notizia della morte del braccio destro di Tony Montana ha lasciato tutti basiti perché arrivata all’improvviso, come purtroppo spesso accade con i problemi cardiaci.

Angel Salazar cosa faceva in Scarface

Ángel Salazar è stato un comico e imitatore affermato che ha costruito la sua carriera nei comedy club di New York dopo essere fuggito da Cuba quando era giovane. Ha recitato in opere teatrali, spettacoli televisivi e film, tra cui “Carlito’s Way” nel 1993 ed era molto stimato nell’ambiente dove era definito un cabarettista che faceva “tremare le pareti” dalle risate del pubblico con le sue performance. Nessuno di questi ruoli avrebbe superato la fama della sua parte in “Scarface”, in cui interpretava Chi Chi, uno scagnozzo del signore dei narcos Tony “Scarface” Montana (Al Pacino). Nel film del 1983, Chi Chi affianca Montana, un rifugiato cubano, nella sua violenta campagna per raggiungere i vertici del traffico di stupefacenti a Miami. Nel 2017, più di 30 anni dopo, dopo che il film si era assicurato generazioni di fan, Salazar ha dichiarato a The Record di Bergen County, N.J., che rispondeva ancora a “Chi Chi” e non gli dispiaceva quando la gente portava copie in DVD di “Scarface” ai suoi spettacoli comici per farsele autografare.