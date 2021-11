Tra i concorrenti dell’edizione 2021 di Amici c’è Luca D’Alessio, cantante 18enne figlio di Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato. Dotato di grande talento, ha deciso di seguire le orme del padre e dedicarsi al mondo della musica e dello spettacolo, scegliendo come nome d’arte la sigla LDA.

LDA, il concorrente di Amici 2021, è Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato, la prima moglie del noto cantante napoletano. Luca è nato a Napoli nel 2003 e fin da bambino ha dimostrato un grande interesse nei confronti della musica, influenzato dall’attività del padre.

Luca si dimostra un talento precoce, iniziando a scrivere musica sin da bambino, quasi per caso. Il suo sogno è sempre stato quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo e un piccolo assaggio di popolarità arriva nel 2017, grazie al singolo Orizzonte de Il Mago che ha spopolato sul web.

Ambizioso e determinato, Luca ha dichiarato di aver scelto la sigla LDA per non splendere della luce riflessa dal padre Gigi, dal quale si differenzia per stile e tipo di scrittura. Uno dei suoi obiettivi è quello di far diventare Gigi D’Alessio “il padre di Luca”, senza che gli altri si riferiscano più a lui come “il figlio di Gigi”.

Gigi D’Alessio, i suoi figli

Luca D’Alessio è uno dei quattro figli di Gigi D’Alessio. Il cantante ha avuto tre bambini dal matrimonio con Carmela Barbato, durato dal 1986 al 2006. Il primogenito è Claudio, nato nel 1986. Dopo Claudio è arrivata Ilaria, nel 1992 e nove anni più tardi Luca, nel 2003. Dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo, invece, nel 2010 è nato Andrea. I due si sono separati nel 2020 e da qualche tempo Gigi è legato sentimentalmente a Denise Esposito. La ragazza, 26 anni più giovane del cantautore, è incinta e partorirà tra novembre e dicembre 2021. Il piccolo dovrebbe chiamarsi Francesco.

