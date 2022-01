Nata a Londra il 20 marzo 1980, Sarah Felberbaum è una nota attrice, modella e conduttrice. Cresciuta nel nostro Paese, ha padre di New York e madre inglese. Ha 40 anni, tre in più di suo marito, l’ex calciatore Daniele De Rossi.

Conosciamo un po’ meglio Sarah Felberbaum, attrice impegnata nella fiction Rai con Vittoria Puccini e Alessandro Roja, Non mi lasciare. Ecco cosa sappiamo di lei, sulla sua storia con Daniele De Rossi e su quell’ex che l’ha tormentata.

LEGGI: Vittoria Puccini, chi è il compagno dell’attrice di Non mi lasciare

Chi è Sarah Felberbaum

La carriera da attrice di Sarah Felberbaum si divide tra cinema e televisione. Nel 2001 prende parte al film Via Zanardi, 33. Sono svariate le produzioni di successo cui ha preso parte. Si va da Maschi contro femmine a Il gioiellino, da Il principe abusivo a Come un gatto in tangenziale. Guardando alla TV, invece, negli ultimi anni ha recitato ne Il giovane Montalbano, Una grande famiglia e I Medici.

LEGGI: Non mi lasciare: trama della fiction, cast e quante puntate sono

Sarah Felberbaum, l’ex stalker

Nel 2016 si è concluso un incubo. Sarah Felberbaum è stata infatti tormentata per mesi nel 2014 da un ex fidanzato. L’uomo è stato processato dinanzi al tribunale di Roma. Si tratta di Francesco Spadone, intenzionato a tutti i costi a riconquistare l’attrice, ingelosito dalla felice storia d’amore con Daniele De Rossi. L’uomo ha iniziato a spiarla, appostandosi sotto casa sua e inviandole costantemente sms. L’attrice ha trovato la forza di denunciare, facendo il primo passo per uscire da quest’incubo.

LEGGI: Alessandro Roja, chi è la moglie dell’attore

Sarah Felberbaum, come ha conosciuto De Rossi

Il 26 dicembre 2015 Sarah Felberbaum ha sposato in gran segreto Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma, durante un viaggio alle Maldive. Per Capitan Futuro si tratta delle seconde nozze dopo quelle con Tamara Pisnoli, dalla quale ha avuto Gaia.

Daniele e Sarah sono stati vittime di un colpo di fulmine. Un amore così travolgente da aver spinto lei a rinunciare anche ad alcuni impegni lavorativi, pur di restare al suo fianco. Ecco la storia del loro primo incontro, che lei ha già avuto modo di raccontare in pubblico.

Il tutto è avvenuto durante una cena in un ristorante di Roma. Di colpo si è generato un grande entusiasmo nel locale. Era appena entrato Daniele De Rossi e nella Capitale vuol dire molto. Tutti i presenti si sono fiondati da lui per chiedergli un autografo o scattare una foto. Sarah, però, non aveva idea di chi fosse. Non segue il calcio e il suo volto non le diceva lui.

LEGGI: Non mi lasciare, dove è stata girata la fiction con Vittoria Puccini

Differente invece il discorso per lui, che sapeva perfettamente chi fosse lei. L’aveva infatti vista in alcuni film e serie TV. È stato quindi l’ex calciatore ad avvicinarsi e fare la prima mossa. Un passo verso una splendida storia d’amore che dura ancora oggi e prosegue a gonfie vele. L’attrice ha poi svelato d’aver rinunciato ad alcune chance lavorative in quella fase: “Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose. Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta”.

LEGGI: Non mi lasciare, anticipazioni della fiction con Vittoria Puccini

Sarah Felberbaum quanti figli ha

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono stati fidanzati per ben quattro anni prima di sposarsi alle Maldive, lontano dai riflettori. Era il 2015, un anno dopo la nascita della loro primogenita, venuta al mondo il 14 febbraio 2014. Il suo nome è Olivia. Nel 2016 è invece venuto al mondo il piccolo Noah.

Daniele De Rossi ha però anche un’altra figlia. Si tratta di Gaia. È lei la sua primogenita, avuta dal suo primo matrimonio con Tamara Pisnoli, con la quale è stato sposato dal 2006 al 2009. Non è stato facile riuscire a tener saldo il rapporto con lei ma oggi le cose paiono andare per il meglio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI